Freitag: Streit um Akkus und Stallman, Pakete beschleunigen, Intel will Apple

In Europa protestieren Handy-Hersteller gegen geplante EU-Vorgaben zu verpflichtend austauschbaren Akkus. Weltweit gibt es Proteste gegen die Rückkehr Richard Stallmans zur Free Software Foundation. Intel ist Apple immer noch gram und will den weggelaufenen Partner zurück – zumindest teilweise. Hierzulande dürfen sich Online-Shopper über eine schnellere Paketabholung bei DHL freuen. Sportliche Autofahrer freuen sich dagegen über Tesla Model 3 und BMW 330e, aber wer fährt günstiger? Elektro oder Hybrid? Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Sollen Handy-Akkus verpflichtend austauschbar sein? Unter anderem darum ging es bei einer Anhörung zum Regierungsentwurf einer Reform des Elektrogerätegesetzes. Hersteller wie Samsung warnen vor klobigen Smartphones und betonen die Nachteile für Verbraucher, Sicherheit und Umwelt: kürzere Lebensdauer der Geräte, mehr Materialverbrauch und unsachgerechte Akku-Entsorgung.

Die Rückkehr von Richard Stallman in den Vorstand der von ihm gegründeten Free Software Foundation (FSF) hat für lautstarken Protest in der Open-Source-Welt gesorgt. Kritiker wie Mozilla und die Gnome-Foundation fordern seinen erneuten Rücktritt und werfen ihm unter anderem frauen- und transfeindliche Positionen vor. Aber es gibt auch viele Unterstützer, die die FSF auffordern, nicht dem sozialen Druck nachzugeben.

Nachdem Intel seine Chip-Fabriken erstmals für andere Halbleiterentwickler öffnet, damit diese ihre Chips bei Intel bauen lassen, will der neue Intel-Chef Apple als Kunden zurückgewinnen. Apple hatte die Scheidung eingereicht und entwickelt nun seine eigenen Prozessoren, die allerdings in Taiwan gefertigt werden. Die Bosse von Intel und Apple hätten bereits darüber gesprochen und es gäbe "eine Chance für Intel, Apple bei der Herstellung von Chips zu helfen".

Egal ob im Paket Intel oder Apple geliefert wird, die Enttäuschung ist gleich groß, wenn der Kunde extra früher nach Hause kommt, aber dort lediglich die Benachrichtigungskarte des Zustellers. vorfindet. Wenn man doch nur die Pakete noch am selben Tag aus der Filiale abholen könnte! Bisher konnten Sendungen erst am nächsten Werktag am Post-Schalter abgeholt werden. Dies ändert DHL mit einer neuen Benachrichtigungsfunktion per E-Mail, um Empfänger sofort zu benachrichtigen, sobald ihr Paket zum Abholen bereitliegt. Und das soll meistenteils taggleich passieren.

Dann müssen sich Paket-erwartende Online-Shopper auch nicht beeilen auf dem Heimweg und können ihr sportliches Fahrzeug schonen. Denn auch bei Tesla Model 3 oder BMW 330e und Strom vs. Sprit ist die Frage: Wer fährt günstiger? So unterschiedlich Tesla Model 3 und BMW 3er als Plug-in-Hybrid auch wirken mögen, in vielen Punkten liegen die beiden Mittelklassenlimousinen dicht beieinander. heise Autos zeigt im direkten Vergleich, welchen Einfluss die Antriebskonzepte auf die Kosten haben.

Die nordamerikanische American-Football-Liga NFL hat neue Fernsehverträge für 110 Milliarden US-Dollar ausgehandelt und einen Teil davon hat sich Amazon gesichert. Erstmals wird es die NFL an einem Tag der Woche exklusiv bei einem Streaming-Service geben, und nicht im TV.

Im US-Kongress laufen die Anhörungen von Google, Facebook und Twitter. Facebook-Chef Zuckerberg hat im Vorfeld bereits vorgeschlagen, dass Internet-Firmen zeigen sollen, dass sie gegen rechtswidrige Inhalte vorgehen können.

Der deutsche Bundestag legalisiert BND-Massenüberwachung erneut. Der BND darf künftig global bis zu 30 Prozent aller Netze bespitzeln, heimliche Online-Durchsuchungen durchführen und eng mit der NSA kooperieren.

Eine Urheberrechtsreform mit Upload-Filter und Sperrknopf wurde am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten.

"Bibliotheken im digitalen Wandel" – diesem Thema widmet sich am Freitag der 2. Bibliothekspolitische Bundeskongress, und zwar online.

