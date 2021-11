Freitag: Temperaturkurve verdeutlicht Klimawandel, Elektroauto-Boom hält an

Der Klimawandel ist kaum zu leugnen, aber anhand einer Temperaturkurve über 24.000 Jahre wird er nochmals deutlicher. Ob Elektroautos als Ersatz für Verbrenner kurzfristig dabei helfen, ist noch die Frage, aber ständig erscheinen neue Fahrzeuge dieser Art von etablierten Marken wie Audi. Und bald mischt auch der weltgrößte Elektronikhersteller mit – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das globale Klima war in den vergangenen 24.000 Jahren zu keiner Zeit so warm wie heute, der aktuelle Anstieg ist dabei in dem gesamten Zeitraum einmalig. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse, die das berühmte Hockeyschläger-Diagramm deutlich in die Vergangenheit ausdehnt. Eine durch Kombination zweier Methoden erstellte Temperaturkurve bis zurück zur letzten Eiszeit bestätigt, dass der Klimawandel "beispiellos" ist: Globale Temperaturkurve für 24.000 Jahre erstellt.

Ein Schritt gegen den Klimawandel soll der Elektroantrieb sein und dazu gehört auch der Audi A3 Sportback 45 TFSIe als selbst ernannter Premium-Kompaktwagen mit Plug-in-Hybridantrieb. Er ist technisch weitgehend baugleich mit dem Golf GTE, soll aber die Nobel-Variante zum GTE darstellen. Es zeigten sich allerdings einige erstaunliche Unterschiede im Test des Audi A3 Sportback 45 TFSI e, dem Plug-in-Hybrid mit Nobelanspruch.

Bild 1 von 12 Audi A3 Sportback 45 TFSI e außen (12 Bilder) Der Audi A3 Sportback 45 TFSI e ist technisch baugleich mit dem Golf GTE. Er ist mit 4,34 jedoch etwa 6 cm länger.





(Bild: Florian Pillau



)

Neben etablierten Automarken wie Audi mischen bei Elektrofahrzeugen auch andere Hersteller und Startups mit. Jetzt kooperieren ein solches E-Auto-Startup mit einem Elektronikhersteller, denn der Foxconn-Konzern übernimmt die Autofabrik von Lordstown Motors. Damit bekommen die Taiwaner eine Fertigungsanlage für ihre Elektroauto-Ambitionen, während das Lordstown-Startup dringend benötigtes Kapital erhält: Foxconn kauft Lordstown-Fabrik in den USA, steigt in Elektroauto-Produktion ein.

Eine Partnerschaft auf Software-Ebene schließen Meta und Microsoft, durch die die viel genutzte Kollaborationssoftware Teams in die bisherige Facebook-Software "Workplace" integriert werden soll. Zwar beinhalten beide Unternehmen Möglichkeiten, um zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, dennoch gibt es Unterschiede: Microsoft Teams soll in Metas Workplace-Software integriert werden.

Ob die Nutzung solcher Kollaborationssoftware zu Frust bei Mitarbeitern und IT-Management führt, geht nicht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Doch demnach stehen IT-Manager derzeit massiv unter Druck. Zwar sind die Angestellten produktiver, aber Burnout-Leiden nehmen zu. Außerdem bringt die stärkere digitale Abhängigkeit immer mehr Firmen ins Straucheln. IT-Manager klagen: Mitarbeiter kündigen, Kunden wandern ab und Umsätze sinken.

Auch noch wichtig:

YouTube will gegen "Dislike-Attacken" vorgehen. Künftig sehen nur die Kreativen selbst, wie oft das Publikum den Daumen über ein Video gesenkt hat, denn YouTube macht den "Dislike"-Zähler unsichtbar.

Wenn die Kampagne für Booster-Impfungen drastisch an Fahrt aufnimmt und die Impfzahlen vom Sommer übertrifft, könnte das die Impfverweigerung ausgleichen: Rasche, viele Boosterimpfungen könnten vierte Corona-Welle brechen.

Immer mehr Städte wollen ihre innerörtliche Höchstgeschwindigkeit selbst festlegen können. Bisher dürfen sie das noch nicht. Die Allianz der Willigen wächst: Zahlreiche weitere Städte unterstützen Tempo-30-Projekt.

(fds)