Freitag: Toyota-Mangel, Amazon-Kaufhäuser, OnlyFans-Verbot & Kernfusionserfolg

Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. Weltweit leidet die Industrie unter Halbleitermangel. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Japanern bevölkerter Autohersteller hat bislang nicht aufgehört, Widerstand zu leisten. Doch nun muss Toyota der Entwicklung Tribut zollen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der weltgrößte Autohersteller Toyota kommt um den weltweiten Chipmangel nicht herum. Als letzter großer Kfz-Hersteller muss das japanische Unternehmen nun ebenfalls deutliche Produktionskürzungen verkünden. Die aktuelle COVID-19-Welle in Südostasien verursache einen Mangel an Bauteilen. Da der Chipmangel nun auch Toyota trifft, wird die Produktion in Japan um 40 Prozent heruntergefahren. Aber auch Ford und GM reduzieren weiter bei ihren US-Fabriken.

Unaufhaltsam scheint dagegen Amazon.com. Nachdem der weltgrößte Onlinehändler jahrelang am Umsatz traditioneller Warenhäuser geknabbert hat, will Amazon in den USA eigene größere Läden im Stil von Kaufhäusern eröffnen. Der Konzern könne damit sein Kleidungs-, Haushalts- und Technikangebot stärker außerhalb des Internets platzieren. Die Verkaufsflächen der geplanten Amazon-Kaufhäuser bleiben mit weniger als 3.000 Quadratmetern aber vergleichsweise bescheiden.

Bescheidenheit ist keine Eigenschaft der Betreiber von OnlyFans, der Streamingplattform für virtuelle Sexarbeit. Diese wollen zwar weiterhin Nacktfotos und Videos erlauben, aber pornografische Vorführungen sind ab Oktober untersagt. Genau das, was OnlyFans ausmacht, schafft OnlyFans ab. Die grundlegende Änderung erfolge auf Druck der Bankpartner und Zahlungsdiensteanbieter, heißt es. OnlyFans verbietet Pornos, damit die Eigentümer abcashen können.

Spezielle Pornos will auch Apple durch sein umstrittenes iPhone-Scanning erkennen. Jetzt ist es Hackern gelungen, Apples Funktion ersten Tests zu unterziehen. Dabei konnte Alarm durch Aufnahmen erzeugt werden, die zwar zu Einträgen in der sogenannten CSAM-Datenbank (Child Sexual Abuse Materials) passen, aber eigentlich harmlos sind. Der NeuralHash-Algorithmus steckt laut Hackern nämlich teilweise in iOS 14.3, sodass der Kinderporno-Scanner im iPhone bereits Hash-Kollisionen erzeugen konnte. Apple wies das zurück.

Experimente ganz anderer Art führen Forscher in Kalifornien durch. Diese versuchen seit 2009, ein winziges Stückchen Sonne auf Erden zu erschaffen. Sicher und kontrolliert, nutzbar als saubere, nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Jetzt melden sie bei der Laserfusion einen Durchbruch in der angestrebten Erzeugung von Strom durch Kernfusion und feiern einen ersten Erfolg in ihren Kernfusionsexperimenten.

Kernfusion ist die Basis des Impulsantriebes des Raumschiffs Enterprise, aber nur ein Randthema der vom US-amerikanischen Drehbuchautor Gene Roddenberry konzipierten Fernsehserie. Am 19. August 1921 wurde Roddenberry geboren. Sein Star Trek (Originaltitel) ist getragen von wissenschaftlicher Neugier und Humanismus. Zum 100. Geburtstag von Gene Roddenberry: Star Trek lives long and prospers.

Auch noch wichtig:

Mit acht schnellen und acht effizienten Kernen will Intel bei Desktop-PCs wieder konkurrenzfähig werden. Die Threadverteilung übernimmt die CPU dabei selbst. Das Hybrid-Design bei CPUs der Core i-12000 "Alder Lake" Serie soll Intel nach vorne bringen.

Die rätselhaften Erkrankungen von Botschaftsangehörigen der USA bleiben ungeklärt. Nun gibt es Berichten zufolge die ersten Fälle in Berlin, die auf angebliche Angriffe mit Strahlung zurückgeführt werden.

Am Wochenende startet die weltweit erste AR Biennale in Düsseldorf, Essen und Köln. Die Augmented-Reality-App zeigt Darstellungsformen für zeitgenössische Kunst.

Heute vor genau 30 Jahren erklärte Estland seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

(fds)