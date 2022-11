Freitag: Twitter auf Schlingerkurs unter Musk, Google mit mehr Bezahlmethoden

Das Tohuwabohu bei Twitter setzt sich fort. Ein Twitter-Jurist beschleunigt seine Kündigung, indem er seine Kollegen vor möglichen Fallen warnt. Der neue Chef Elon Musk vergrault die Belegschaft mit seinen Führungsmethoden. Google beugt sich hingegen dem Druck von Entwicklern und Regulierungsbehörden und erweitert das Angebot alternativer Bezahlmethoden seines Android-Betriebssystems. Das Pilotprogramm wird auf mehr Länder ausgedehnt und nach Spotify kommt eine weitere App hinzu. Alle Länder der Welt sind derweil von CO₂-Emissionen betroffen, die trotz aller Warnungen weiter auf Rekordniveau liegen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Schluss mit Heimarbeit. Sofort. Das befiehlt Elon Musk der noch verbliebenen Twitter-Belegschaft in seiner ersten direkten Mitteilung. Nichtbefolgung entspreche einer Kündigung durch den Mitarbeiter, betont Musk. Die einseitige Vertragsänderung durch Bürozwang sei allerdings illegal, sagt ein Anwalt aus Twitters eigener Rechtsabteilung. Seinen eigenen Rausschmiss hat der Anwalt damit sichergestellt, also holt er gleich weiter aus und prangert Musks Strategie sowie Firmenpolitik an: Twitter-Anwalt warnt Mitarbeiter vor Risiko, Musk streicht Homeoffice und Urlaub.

Spotify rollt seit dieser Woche eine neue Version seiner Streaming-App für Android-Smartphones aus, in der erstmals eine eigene Bezahlmethode als Alternative zu Google Pay angeboten wird. Gleichzeitig erweitert Google sein entsprechendes Pilotprogramm für das sogenannte "User Choice Billing" um weitere Länder und einen zweiten Teilnehmer, die Dating-App Bumble. Interessanterweise wird Google von anderen Dating-Apps wegen eingeschränkter Bezahlmethoden juristisch angegangen: Google baut sein Pilotprogramm für alternative Bezahlmethoden unter Android aus.

Trotz drastischer Warnungen zur Klimakrise bleiben die globalen CO₂-Emissionen auf Rekordniveau. Es gebe "keine Anzeichen für einen Rückgang", teilte eine Wissenschaftlergruppe am Donnerstag mit. Die Gesamtemissionen aus Landnutzung und Verbrennung fossiler Brennstoffe dürften sich demnach in diesem Jahr auf 40,6 Milliarden Tonnen belaufen. Das ist nur wenig niedriger als der bislang höchste Wert aus dem Jahr 2019 (40,9 Milliarden Tonnen). Der von Menschen verursachte CO₂-Ausstoß gilt als Hauptursache für die Klimaerwärmung: Globale CO₂-Emissionen weiter auf Rekordniveau.

Gegen anhaltenden CO₂-Ausstoß helfen Elektroautos wie das MG4 Electric Luxury, mit dem MG zur wichtigsten chinesischen Automarke in Europa werden könnte. Das Kompaktklassenmodell hat ähnliche Proportionen wie der VW ID.3, wirkt jedoch dynamischer aus allen Perspektiven. Im Unterschied zum deutschen Hauptwettbewerber und den meisten seiner Pendants aus Europa wird der MG4 Electric nicht allein mit dem fahrdynamisch vorteilhaften Heckantrieb, sondern später auch mit Allradantrieb verfügbar sein. Das bietet in dieser Klasse kein anderer als das Elektroauto MG4 Electric Luxury aus China: Der Gegner für den VW ID.3.

Bild 1 von 10 MG4 Electric (10 Bilder) Der MG4 Electric soll außer mit dem fahrdynamisch vorteilhaften Heckantrieb später auch mit Allradantrieb verfügbar sein. Das ist neu bei Kompakten seines Kalibers.



Nur ein Bruchteil der US-Amerikaner kann aus mehreren Breitbandanbietern wählen; 42 Millionen Bürger können an ihrem Wohnsitz überhaupt kein Breitbandinternet bekommen, von Satellitenanschlüssen abgesehen. Die US-Regierung stellt Milliardensubventionen für Kommunen und Countys bereit, die lokale Zugangsnetze bauen oder fördern möchten. Allerdings ist das den lokalen Behörden durch Staatengesetze erstaunlich oft untersagt. Diese Woche haben Wähler in drei US-Staaten diesen Restriktionen eine deutliche Absage erteilt, aber flott ändert sich nichts: US-Volk fordert in Volksabstimmungen mehr Internet-Anschluss.

