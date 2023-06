Freitag: Virgin Galactics erster Kommerzflug, Satelliteninternet erweitert

Italiens Luftwaffe hat für Sitzplätze und einige Kurzexperimente an Bord des ersten kommerziellen Virgin-Galactic-Flugs bezahlt. Er hatte 16 Jahre Verspätung. Die Grenze zum Weltraum wurde nicht erreicht, aber die Passagiere wurden schwerelos. Derweil ist OneWebs Satelliteninternet jetzt auch in Ländern wie Österreich, Italien, Frankreich und Portugal nutzbar, denn der Anbieter expandiert einige Breitengrade in den Süden. Weltweit soll der Dienst Ende 2023 verfügbar sein. Noch weiter hinaus sind kosmische Neutrinos besonders schwer nachzuweisen. Trotzdem ist es jetzt erstmals gelungen, eine Karte von Neutrinos aus der Milchstraße zu erstellen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Ab 2007 wollte Virgin Galactic kommerzielle Flüge anbieten, die für wenige Minuten ins Weltall führen sollen. Am Donnerstag hat das Unternehmen tatsächlich seine ersten kommerziellen Passagiere befördert: Flug Galactic 01 hat zwei Offiziere der italienischen Luftwaffe und einen Forscher des Instituts für Atmosphären- und Klimaforschung des Nationalen Forschungsrates Italiens (CNR) in 85 Kilometer Höhe befördert, etwas unter die international anerkannte Grenze zum Weltraum. Mit Italien verbindet das Unternehmen eine engere Partnerschaft. Eines Tages soll Virgin Galactic auch von Italien ins All starten: Virgin Galactic schafft ersten kommerziellen Flug nahe ans Weltall.

Das Satelliteninternet von OneWeb ist seit Ende Mai in weiteren 37 europäischen Ländern verfügbar. Dazu gehören Gebiete oberhalb des 35. Grades nördlicher Breite wie Österreich, Italien, Frankreich und Portugal. Auch Deutschland und die Schweiz gehören natürlich dazu, die etwa zwischen 45. und 55. Breitengrad Nord liegen. Damit will OneWeb einen wichtigen Schritt in die weltweite Abdeckung seines Satelliteninternets gemacht haben, die bis Ende dieses Jahres erreicht werden soll. OneWebs Netzwerk war bereits ab dem 50. nördlichen Breitengrad verfügbar, jetzt sind neue Länder südlich davon hinzugekommen: OneWeb weitet sein Satelliteninternet um 37 Länder Europas aus.

Erstmals ist es gelungen, eine Aufnahme der Milchstraße auf Basis von Neutrinos zu erstellen. Zu verdanken ist das dem Experiment IceCube in der Antarktis und speziellen Methoden des maschinellen Lernens, die an der TU Dortmund entwickelt wurden. Eine Darstellung der Abbildung zeigt, dass das Zentrum der Milchstraße besonders hell erscheinen würde, wenn man Neutrinos sehen könnte. Außerdem sind weitere Flecken zu erkennen, aus denen mehr Neutrinos kommen. Auffallend ist, dass anders als im sichtbaren Spektrum, deutlich weiter entfernte Bereiche des Universums hier viel heller strahlen als die unmittelbare Nachbarschaft unseres Sonnensystems: Erstes Abbild der Milchstraße in Neutrinos fertig.

Google wird in Kanada keine Links zu kanadischen Nachrichten mehr anzeigen. Das betrifft sowohl die Suchmaschine als auch Google News und Google Discover. Grund ist das neue Gesetz Online News Act, das Meta und Google erhebliche Zahlung auferlegt, wenn sie Nachrichten oder den Zugriff auf Nachrichten in irgendeiner Weise fördern. In Kanada ist das umstrittene Gesetz als C-18 oder schlicht Link Tax bekannt. Meta hat schon vergangene Woche angekündigt, bald auf Instagram und Facebook in Kanada Nachrichtenartikel zu sperren. Jetzt bestätigt auch Google seinen Rückzug, denn sonst würde es zu teuer: Google wird in Kanada nicht mehr auf Nachrichten verlinken.

Klicken, Ziehen, Loslassen, fertig, so einfach kann Bildbearbeitung sein. Internationale Forscher und Entwickler haben eine KI-unterstützte Bildbearbeitungsmethode vorgestellt, mit der sich Mimik, Pose, Perspektiven und weitere Eigenschaften auf Fotos flexibel mittels Drag & Drop steuern lassen. Während die Bearbeitung fotorealistischer Inhalte in Photoshop und anderen Programmen bisher viel Können verlangt hat, reicht es bei DragGAN, Start- und Endpunkte auf einem Foto zu markieren, um etwa einen Mund zum Lächeln zu bringen, die Körperhaltung anzupassen, Kleidung zu verlängern oder die Perspektive zu drehen: KI-gestützte, fotorealistische Bildbearbeitung mit DragGAN per Drag & Drop.

2020 geriet der Heise-Verlag ins Visier der Datenschutzaufsicht. Die Landesdatenschutzbeauftragte kritisierte die Art und Weise, wie heise online Einwilligungen zum Setzen von First- und Third-Party-Cookies abfragt. Dabei ging es um die optische Gestaltung des sogenannten Consent-Frameworks ebenso wie um das alternative Angebot eines Tracking-freien, aber dann kostenpflichtigen "Pur-Abos". Der Verlag hat die Kritik angenommen, Änderungen vorgenommen sowie Lösungen erarbeitet. Im Mai 2023 wurde die Lösung auf heise online rechtskonform erklärt. Darüber und über das "Bußgeld der Woche", welches das Ende der Streetphotography befürchten lässt, sprechen wir im c't-Datenschutzpodcast Auslegungssache 89: Cookies und (k)ein Ende.

Auch noch wichtig:

2016 ist France Telecom ins Bankgeschäft eingestiegen und wollte mit der Orange Bank 2023 drei Millionen Kunden in mehreren europäischen Ländern profitabel bedienen. Geworden sind es zwei Millionen Kunden in Spanien und Frankreich. Nach einer Milliarde Verlust sucht der Konzern den Ausgang. Verhandlungen mit BNP Paribas über eine geordnete Übergabe der Kunden laufen.

Die österreichische Regulierungsbehörde RTR hat ihren Netzneutralitätsbericht 2023 veröffentlicht, der einen Überblick über netzneutralitätsrelevante Entwicklungen des letzten Jahres (05/2022-04/2023) gibt,

Für das Finden der Reste des Tauchbootes Titan wurde ein spezieller Tauchroboter benötigt. Der Odysseus 6K sieht unförmig aus, hat aber besondere Fähigkeiten und ist geeignet für schwierige Missionen: Odysseus 6K entdeckte die Titan-Überreste.

MIT-Forscher stellen einen elektrischen Flugmotor vor, der ein Megawatt leistet, aber nur 57 Kilogramm wiegt. So kommen neue Flugzeugkonzepte in Reichweite: Leichter E-Motor für Luftfahrt mit Rekord-Leistung vorgestellt.

Im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung wurden Microsofts Pläne bekannt, den Windows-Desktop für alle in die Cloud zu schieben. Ob das logisch war, erläutert unser Kommentar: Cloud-Windows für alle [-–] ordentlich Abos für Microsoft.

Ein schwedischer Ingenieur hat sich Ende Mai auf den Weg zu den zerstörten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee gemacht. Was bei seiner Expedition herauskam: Möglicherweise genügte auch nur wenig Sprengstoff für die Sabotage an Nord Stream.

