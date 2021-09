Freitag: Virgin-Verbot, Fakt-Check, Heim-Arbeit, Steuer-Betrug & iPhone-Gerüchte

Milliardär Richard Branson hat im Juli mit seinem Flug in die Schwerelosigkeit für Aufsehen gesorgt und war damit seinem Konkurrenten beim Weltraumtourismus Jeff Bezos knapp zuvor gekommen. Aber offenbar lief das Projekt nicht so reibungslos wie gedacht. Jetzt ermittelt die US-Flugaufsicht gegen Virgin Galactic und legt weitere Missionen zunächst auf Eis – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA hat dem Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic weitere Raumflüge verboten, bis die aktuellen Ermittlungen abgeschlossen sind. Beim letzten Weltraumflug war das Raumflugzeug von seinem genehmigten Kurs abgewichen und hatte den von der FAA zugewiesenen Flugbereich verlassen. Obwohl das Raumfahrtunternehmen Sicherheitsbedenken zu entkräften versucht, untersagt die US-Flugaufsicht Raumflüge Virgin Galactics - bis auf Weiteres.

Um anderen Behördenermittlungen, nämlich wegen der Verbreitung von Fake News, schon vorab entgegenzuwirken, hat Facebook zum Start der heißen Phase im Bundestagswahlkampf einen Ausbau seiner Kampagne gegen Falschinformationen vorgestellt. Damit sollen Manipulationsversuche im Vorfeld der Wahl erschwert werden. Dazu laufen neben Facebooks Faktencheck zur Bundestagswahl entsprechende Kampagnen auch bei Instagram und WhatsApp, die sich speziell an ältere und jüngere Nutzer richten.

Lesen Sie auch Digitalkompetenz: 61 Prozent der Bundesbürger meinen, Fake News zu erkennen

Zu einem Wahlkampfthema entwickelt sich dagegen die Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern in Baden-Württemberg. Diese stößt auch in der SPD auf Kritik. Union, FDP und AfD hatten dem grünen Landesfinanzminister Danyal Bayaz bereits vorgeworfen, mit dem "Steuerpranger" im Internet Denunziation zu fördern. Während die meisten Parteien das Steuerbetrugsportal kritisieren spricht sich die Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock für eine bundesweite Einführung aus.

Das Homeoffice ist nicht unbedingt ein Thema für die Bundestagswahl, aber für IT- und Support-Abteilungen in Unternehmen. Hier werden mehr Vorfälle und Sicherheitsprobleme gemeldet, nachdem sich bei der Büroarbeit ein gemischtes Modell aus Homeoffice und Büropräsenz weltweit weitgehend durchgesetzt hat. Eine Umfrage zeigt, dass die meisten Unternehmen an diesem hybriden Modell festhalten wollen. Allerdings hapert es noch in manchen Bereichen, denn Mitarbeiter tricksen im Homeoffice oft Sicherheitsmaßnahmen aus.

Sicherheitsmaßnahmen wie Datenschutz scheinen auch Apple zu beschäftigen, aber wie üblich sind bereits im Vorfeld von Apples September-Event viele Gerüchte zum iPhone 13 im Umlauf. Bis Mitte September wird die Ankündigung der 2021er-Flaggschiffmodelle erwartet, als wahrscheinlichster Termin für Apples iPhone-Event wird bislang der 14. September gehandelt. Die Vorbestellung des iPhone 13 könnte dann ab dem 17. September möglich sein. Mit dem nächsten iPhone stehen Technik- und Design-Verbesserungen ins Haus. Das iPhone 13 im Gerüchte-Check: Spezifikationen, Preise, Release.

Lesen Sie auch iPhone 13: Apple schraubt Produktion angeblich deutlich hoch

Neuerungen gibt es auch bei Audi. Ein Facelift des seit 2017 gebauten Audi A8 steht unmittelbar bevor, doch Audi gewährt bereits einen Ausblick auf den Nachfolger. Der bricht mit vielen Konventionen, wie die Studie grandsphere concept zeigt. Auf 75 bis 80 Prozent schätzt Audi die Serienreife des Konzeptautos ein. Da dieses aber nicht vor Ende 2024 erwartet wird, lässt dies den aktuellen A8 ziemlich lange im Voraus alt aussehen. Die Studie Audi grandsphere concept ist ein radikaler Umbruch in der Luxusklasse bei Antrieb, autonomem Fahren und Design.

Auch noch wichtig:

Weil auch unehrliche Zeitgenossen VPN-Dienste nutzen, sollen diese vom Netz genommen werden und Milliarden zahlen. Das fordern Filmstudios in einer US-Klage gegen VPN-Anbieter.

Am Samstag, dem 4.9., öffnet in Wolfsburg die Ausstellung "Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters". Aus einer fiktiven Zukunft wirft die bis zum 9. Januar dauernde Schau einen Blick zurück auf die seit rund 100 Jahren andauernden Erdölmoderne.

Heute vor genau 150 Jahren kam der Künstler und Erfinder Ernst Neumann-Neander, Gestalter auch von Motorrädern, Jachten und "Fahrmaschinen", zur Welt. Er baute bereits Anfang des letzten Jahrtausends sein erstes Motorrad und entwarf Reklame, aber auch Karosserien für Autohersteller. Später produzierte er in seiner eigenen Neander Motorfahrzeug GmbH bei Köln Motorräder.

(fds)