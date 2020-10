Frische Gerüchte: Apples neues iPhone-Lineup angeblich geleakt

Am Dienstag ist es soweit: Dann präsentiert Apple endlich seinen 2020er iPhone-Jahrgang. Vor der Keynote, die vermutlich erneut eine Aufzeichnung sein wird, sind nun Details durchgesickert – und zwar zu jedem einzelnen Modell.

Die Informationen stammen von einem bekannten Leaker aus China, ob sie korrekt sind, lässt sich zunächst nicht sagen.

Neues kleines iPhone

Den Angaben zufolge gibt es, wie bereits weitläufig vermutet, vier "iPhone 12"-Modelle. Das günstigste und kleinste ist das "12 mini" mit 5,4 Zoll großem Bildschirm. Es wird angeblich ab 700 US-Dollar verkauft, hat eine Doppelkamera (f/1.6), wird in den Speichergrößen 64, 128 und 256 GByte offeriert und in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Gün sowie Blau geliefert. Vorbestellungsstart sei am 6. oder 7. November, Lieferbeginn ab dem 13. oder 14. November.

"iPhone 12" und "iPhone 12 Pro"

Das größere "iPhone 12" kommt mit 6,1 Zoll, kostet ab 800 Dollar, hat ebenfalls eine Doppelkamera (f/1.6), die gleiche Farb- und Speicherauswahl, ist dafür aber schon ab dem 16./17. Oktober vorbestellbar und wird zum 23./24. Oktober ausgeliefert. Beim "iPhone 12 Pro" wird es angeblich einen 6,1 Zoll großen Screen geben zum Preis ab 1000 Dollar. Die Dreifachkamera kommt mit LIDAR, Weitwinkel mit 7P-Linse, f/1.6, einem Teleobjektiv mit 52 mm Brennweite und einem vierfachen optischen Zoom. Die Speichergrößen sind 128, 256 und 512 GByte, die Farben Gold, Silber, Graphit und Blau. Die Liefer- und Vorbestellungstermine entsprechen denen des "iPhone 12".

Das Topmodell kann mehr

Das Topmodell "iPhone 12 Pro Max" kommt wiederum mit einem großen 6,7-Zoll-Display, einer Dreifachkamera mit grundlegend ähnlichen Specs wie beim "iPhone 12 Pro", die allerdings einen fünffachen optischen Zoom einen "47 Prozent größeren Sensor" hat. Zudem sollen Superweitwinkelaufnahmen besonders breit gelingen. Farben und Speichergrößen sind die des "iPhone 12 Pro". Lieferbeginn ist am 20. beziehungsweise 21. November, Vorbestellungsstart am 13. respektive 14. November.

5G: Wie Apple vorgeht

Weitere Details laut Leaker "Kang": Alle vier Geräte kommen mit OLED-Schirm ("Super Retina XDR Display") und einem neuen, gehärtetes "Ceramic Shield"-Glasüberzug. Es soll möglich sein, in Dolby-Vision-HDR zu filmen. Ein "Smart Data Mode" soll den Geräten erlauben, zum Stromsparen zwischen LTE und 5G zu wechseln und es gibt Verbesserungen bei den Fototechniken Deep Fusion und dem Nachtmodus. Alle neuen iPhones unterstützen 5G, aber angeblich nur die US-Modelle kommen mit mmWave.

HomePod-Neuigkeiten

"Kang" lieferte außerdem Infos zum "HomePod mini". Die kleinere Version von Apples Smart Speaker erhält angeblich einen Preis von nur 100 Dollar, was für Apple-Verhältnisse sehr günstig wäre. Die Höhe soll 3,3 Zoll betragen (Original-HomePod: 6,8 Zoll) und im Inneren steckt angeblich ein S5-Prozessor, wie man ihn aus der Apple Watch kennt. Lieferbeginn ist wohl ab dem 16. November.

(bsc)