Frische Leaks zum iPhone 15: Mehr Speicher, USB-C und eine Aktionstaste

Etwas mehr als einen Monat dauert es vermutlich noch, bis Apple seine Modelle der iPhone-15-Baureihe vorstellen wird – und es tauchen immer mehr Leaks, Gerüchte und Spekulationen über die vermutlich insgesamt vier neuen Modelle auf. Drei der neuesten Infos stammen allesamt aus Asien und betreffen Hardware-Details.

Bilder von Buchsen

So gibt es auf X erste Bilder der neuen USB-C-Buchsen zu sehen, die in allen vier Modellen statt dem veralteten Lightning-Port stecken sollen. Sie stammen angeblich von den iPhone-Modellen 15 Plus, 15 und 15 Pro Max und werden inklusive Flexkabeln gezeigt. Die Farben reichen von einem dunklen Blau bis zu einem Hellblau. Ob die Aufnahmen echt sind oder Fakes, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Dass Apple beim iPhone 15 zu USB-C wechseln wird, gilt jedoch allgemein als ausgemacht. Das Unternehmen reagiert damit sowohl auf Druck der EU-Kommission als auch auf die allgemeine Nachfrage bei den Nutzern. Angeblich wird es allerdings teilweise vernagelte Ladekabel geben, zudem könnte Apple je nach Modell die Durchsatzgeschwindigkeit drosseln.

Kommt die Aktionstaste?

Spekulation Nummer 2 ist ein Hüllenleak – ein Anbieter aus Asien verbreitet Bilder von drei iPhone-15-Cases, die eine neue Knopfanordnung zeigen. Statt des Schiebeschalters für den Vibrationsalarm beziehungsweise die Stummschaltung ist in den Hüllen ein simpler Knopf zu sehen.

Angeblich plant Apple hier, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra eine frei konfigurierbare Belegung. Der Knopf ist neben den Tasten für die Lautstärke angebracht. Ursprünglich soll Apple erwogen haben, unbewegliche Knöpfe zu verbauen. Sllerdings soll es Probleme bei der Entwicklung dieser "Solid State Buttons" gegeben haben.

TByte-Fragezeichen

Weiterhin wurde in den vergangenen Tagen darüber spekuliert, ob Apple erstmals ein iPhone mit 2 TByte Flash-Speicher anbieten wird. Gerüchtekoch yeux1122 aus Korea will dies aus der Lieferkette vernommen haben – iPhone 15 Pro und 15 Pro Max böten diese Option.

Weiterhin versorgt Apple die neuen Smartphones angeblich mit doppeltem Speicher – minimal 256 GByte soll das iPhone 15 nun haben. Interessant wird hier jeweils der Preis – Apple nutzt die Kapazität stets zur Segmentierung (und Verteuerung) seiner Geräte. NAND-Flash an sich ist derzeit spottbillig.

