Frisches Apple-Zubehör für iPhone und Watch

Apple hat vier neue Armbänder für die Apple Watch und drei neue Hüllen für aktuelle iPhone-Modelle vorgestellt – seine "Sommerfarben", wie das Unternehmen meint. Der Konzern agiert schon seit längerem ein wenig wie ein Modehaus: Regelmäßig werden passend zur Saison neue Farben und Varianten des Zubehörs vorgestellt, um Nutzer zum Wechsel der Peripherieprodukte zu bewegen.

Von "Meerschaum" bis "Vitamin C"

Beim iPhone gibt es nun drei neue Silikonhüllen. Die ab Mittwoch lieferbaren Produkte sind für iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max verfügbar – also alle aktuellen iPhone-Modelle aus dem Herbst 2019. Das iPhone SE 2020 bekommt hingegen keine neuen Cases. Die drei Silikonhüllen entsprechen technisch ihren Vorgängermodellen und schützen den Rücken der Geräte.

An der Vorderseite haben sie eine überstehende Lippe, die Fallunfällen vorbeugen hilft. Die drei von Apple neu auf den Markt gebrachten Farben nennen sich Leinenblau, Meerschaum und Vitamin C. 45 Euro pro Stück möchte der Konzern für die Cases haben.

Eine Farbe mehr bei der Watch

Bei der Apple Watch legt Apple mit vier neuen Sportarmbändern nach. Diese gibt's neben Leinenblau, Meerschaum und Vitamin C auch noch in der neuen Farbe Küstengrau, die ins Bräunliche geht. Auch hier hat sich in Sachen Form und Funktion nichts getan – die Sportarmbänder sind wasser- und schweiß-beständig und besonders für Fitnessanwendungen geeignet.

Sie schließen mit einer Metallkomponente, eine Lasche dient zum Verstauen des Bandes. Apple bietet die Armbänder zum Preis von 49 Euro an. Sie sind in Varianten für beide Apple-Watch-Größen (38 bzw. 40 mm / 42 bzw. 44 mm) verfügbar und passen an alle Baureihen seit 2015.

iPhone 2020 und Apple Watch 2020

Aktuell ist noch unklar, wann Apple neue Generation von Apple Watch und iPhone präsentiert – gut möglich ist aber, dass das Unternehmen bei seiner üblichen Keynote im Herbst bleibt. Ob die neuen Geräte dann im September oder erst im Oktober auf den Markt kommen werden, lässt sich noch nicht sagen – ein Chipanbieter hatte kürzlich mit einer Verschiebung gerechnet. (bsc)