FritzOS 7.20: Update für Fritzbox 6490 Cable auch im Unitymedia-Netz

Am Dienstag gibt AVM das FritzOS-Update auf Version 7.20 für die Fritzbox 6490 Cable frei. Parallel wird die neue Version auch für die 6490er-Kabelboxen von Unitymedia ausgeliefert. Damit erhalten die von Unitymedia bereitgestellten Boxen erstmals die aktuelle FritzOS-Version zur gleichen Zeit wie die im Handel verkauften Fritzboxen.

NRW, BaWü und Hessen

Das Update erhalten nur Vodafone-Kunden im ehemaligen Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Vodafone spielt die neue Software in zwei Wellen auf die vom Provider gestellten Fritzbox 6490 Cable "Edition Unitymedia" aus. Der erste Teil der Kunden erhält das Update am Dienstag, die zweite Welle kommt dann zwei Wochen später.

Hintergrund ist eine Zusammenarbeit des Kabelnetzbetreibers mit AVM. Unitymedia hatte vor der Fusion mit Vodafone damit begonnen, gemeinsam mit AVM Prozesse für schnellere Updates der Provider-Fritzboxen aufzusetzen. Im Januar konnten Unitymedia-Kunden deshalb auch erstmals an einem Betatest des FritzOS 7.19 aus dem Fritz-Labor teilnehmen.

Künftig für alle

Seit der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone wurden die technischen Systeme jedoch noch nicht so weit vereinheitlicht, dass auch die anderen Kunden im Vodafone-Netz von den schnelleren Updates profitieren können. Vodafone arbeite aber daran, dies künftig allen Kunden zur Verfügung stellen zu können, versicherte ein Sprecher.

AVM hatte FritzOS 7.20 Anfang Juli für die aktuellen Spitzenmodelle bereitgestellt, in der vergangenen Woche waren dann auch die Kabelboxen 6590 und 6660 dran. Die neue Version bringt unter anderem Verbesserungen bei der WLAN-Verschlüsselung (jetzt WPA3) und der Performance mit. Die Geschwindigkeit bei VPN-Verbindungen soll zudem deutlich höher werden.

(vbr)