FritzOS 7.56: Firmware-Update führt Wechselassistenten ein

AVM stellt die FritzOS-Version 7.56 für die DSL-Router Fritzbox 7590 AX, 7590 und 7530 sowie die Kabelmodelle 6591, 6660 und 6690 bereit. In der Update-Übersicht hebt die Firma zwei Neuerungen gegenüber den bisherigen Versionen 7.51 und 7.50 hervor: einen neuen Stromsparmodus und einen Assistenten, der beim Wechsel auf eine neue Fritzbox hilft.

Hinter dem neuen Stromsparmodus verbirgt sich eine neue zentrale Einstellungsseite in der Weboberfläche (Energiemonitor), die die schon länger vorhandenen Energieeinstellungen an einer Stelle vereint und mit einem einzelnen Sammelschalter aktivierbar macht. Er drosselt sowohl das WLAN als auch die LAN- und USB-Schnittstellen, was zu etwas geringerer elektrischer Leistungsaufnahme führt. Beispielsweise übertragen die Ethernet-Ports dann nur noch 100 statt 1000 Mbit/s.

Erfahrungsgemäß stehen die gewonnenen Wattbruchteile aber in einem ungünstigen Verhältnis zum Performance-Verlust. Anhand einer Fritzbox 7590 hatten wir 2019 gemessen, dass jeder gedrosselte LAN-Port zwar 0,3 Watt spart, sinnvoll ist das aber nur an Anschlüssen etwa für den Smart-TV oder Drucker, die keine hohe Übertragungsrate benötigen.

Router-Wechsel künftig leichter

Ein neuer Assistent soll derweil den Wechsel auf neue Fritzboxen erleichtern. Er übernimmt laut AVM alle wichtigen Einstellungen des bisher genutzten Routers samt angeschlossener DECT-Telefone und anderer Herstellerprodukte, etwa Smart-Home-Geräte. Dieser Assistent sollte schon in der kurzlebigen FritzOS-Version 7.55 enthalten sein, allerdings fehlte aufgrund eines Fehlers der entsprechende Schalter in der Weboberfläche.

Schon länger konnte man den Konfigurationsstand der alten Fritzbox in eine Datei exportieren und auf dem neuen Router importieren, musste dann aber manche Einstellungen noch kontrollieren und gegebenenfalls händisch nachstellen. Der neue Assistent tut dasselbe, holt aber auch an den alten Router gekoppelte DECT-Schnurlostelefone (Fritzfons) und Fritz-Repeater zur neuen Box. Bisher musste man solche Fritz-Peripherie manuell neu koppeln.

Das Update auf FritzOS 7.56 lässt sich bei den Fritzboxen 7590 AX, 7590, 7530 6591, 6660 und 6690 über die Weboberfläche unter http://fritz.box anstoßen. Alternativ bietet AVM entsprechende Images zum Download an.

