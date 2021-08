Frogger: Trailer zeigt Gameshow zu Kultspiel

Für die US-Gameshow Frogger gibt es jetzt einen Trailer. Der zeigt, wie sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Sendung einen Weg durch Hindernisparcours bahnen müssen. Angelehnt an Elemente aus dem Kultspiel müssen sie dabei von Plattform zu Plattform springen, sich bewegenden Gegenständen ausweichen und Wasserströmen trotzen. Die Folgen der Show sollen ab September auf Peacock, der Streaming-Plattform von NBC Universal, verfügbar sein.

Das Kultspiel Frogger wurde 1981 von Konami entwickelt. In dem Arcade- und Videospiel muss ein Frosch über eine stark befahrene Straße und einen Fluss gesteuert werden. Nach und nach wird dabei der Schwierigkeitsgrad erhöht.

Durch die darauf basierende Gameshow führen nun der Schauspieler und Comedian Damon Wayans Jr. ("New Girl") und der Schauspieler Kyle Brandt ("Days of Our Lives"). Der Trailer erinnert unter anderem an den Klassiker "Takeshi's Castle", aber auch an die Gameshow "The Floor is Lava". Einzelne Inhalte von Peacock sollen auf Sky in Deutschland verbreitet werden. Es ist aber noch unklar, ob "Frogger" dazu gehört.

(elhi)