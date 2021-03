Frühbucher endet: Agiles Produktmanagement mit Story Mapping und Workshops

Am 29. April 2021 veranstalten heise Developer, dpunkt.verlag und it-agile die zweite Ausgabe des digitalen Product Owner Day, bis zum 8. April gilt ein vergünstigter Frühbuchertarif. Die Online-Konferenz für Produktmanager und Product Owner geht unter anderem der Frage nach, wie man im Team mit Story Mapping das große Ganze visualisiert und agile Roadmaps einsetzt. Roadmap, Vision und Backlog hängen zusammen – wie genau, das erklären die erfahrenen Referent:innen in Vorträgen mit anschließender Fragerunde und Publikumsdiskussion.

Programmvorschau Konferenztag

Wer an der Online-Konferenz teilnimmt, kann am 29. April in sieben 45-minütigen Vorträgen eigene Einblicke vertiefen. Eine Auswahl aus dem Programm:

Wann werden wir fertig?

Agile Produkt-Roadmaps

Erfahrungsberichte

Produktstrategie mit Stakeholdern besprechen

User Research Basics

Flankierende Workshops: Agile Konzepte begreifen

Zur Vertiefung rollt der zweite Product Owner Day rings um den Konferenztermin zwischen dem 28. April und 4. Mai 2021 auch vier Workshops aus, in denen ausgewiesene Experten mit den Teilnehmenden deren Rolle als Product Owner schärfen, wirkungsvolle Business Stories entwerfen und praktisch anleiten zum Arbeiten in selbstorganisierten Teams. Den spielerischen Ausklang bietet ein Workshop zu agilen Simulationen für Product Owner.

Vom Agilen Manifest zu den Business Stories

Das Agile Manifest behauptet, dass die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe durch selbstorganisierte Teams entstehen. Aber wie sehen solche Teams aus? Was fördert, was behindert Selbstorganisation? Der Wiener Organisationsberater, Fachbuch- und Krimiautor Sigi Kaltenecker gibt am 28. April Impulse für das eigene Arbeitsumfeld und packt seinen Werkzeugkasten aus. Ulf Mewe und Stefan Roock von it-agile spannen am 30. April den Story-Bogen in ihrem Online-Seminar: Business Stories lassen sich als Werkzeug einsetzen, mit dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer in überschaubaren Schritten von der Produktvision mithilfe von Personas die Wertschöpfung ihres Unternehmens optimieren können.

Die eigene Rolle schärfen und spielerische Ansätze

Anfang Mai werden die Product Owner "ihr eigenes Produkt" und schärfen mit den Produktwerkern Tim Klein und Oliver Winter ihr Profil. Zahlreiche interaktive Übungen und ein Self-Assessment mit dem Product Owner Evolution Model (POEM) stehen am 3. Mai im Fokus. Tags darauf präsentieren die Scrum-Experten Dennis Wagner und Marc Bless spielerische Ansätze im ernsthaften Business: Gemeinsam mit den Teilnehmenden demonstrieren die beiden am 4. Mai, auf was es bei agilen Spielen, der Moderation und den Debriefings ankommt.

Konferenztickets sind bis zum 8. April zum Preis von 149,- Euro (zzgl. 19 % MwSt.) erhältlich, danach kosten sie 199,- Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Workshoptickets sind für je 449,- Euro (zzgl. 19 % MwSt.) verfügbar. Gruppen, Schüler und Studierende können günstiger buchen, Informationen hierzu finden sich auf der Website. Dort können Interessierte auch das Konferenzprogramm und Details zu den geplanten Workshops einsehen.

Der Product Owner Day ist eine Konferenz von heise Developer und dpunkt.verlag in Kooperation mit it-agile. Die Konferenz läuft unter dem Dach der betterCode(), Heises neuer Marke für Online-Konferenzen.

(sih)