Frühbucher endet: Tickets für WebAssembly-Konferenz bis 17. August günstiger

WebAssembly (Wasm) steht am 31. August 2021 im Zentrum einer Online-Konferenz von heise Developer und dpunkt.verlag, Tickets zur Konferenz sind noch bis zum 17. August zum Frühbucherpreis erhältlich. Die Online-Konferenz vermittelt konzeptuelles Wissen und praktisches Know-how für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, unter anderem stellt sie den W3C-Standard WebAssembly und seine Einsatzbereiche im Browser, aber auch jenseits des Client und beim Serverless Computing vor – im Zentrum stehen die vielseitigen Möglichkeiten, Anwendungen mit Wasm zu erstellen.

WebAssembly verstehen und einsetzen

Rust, C#, .NET, C++ oder Java? Die Referenten führen vor, wie sich Wasm mit der jeweils bevorzugten Programmiersprache oder auch als Containeralternative einsetzen lässt. Im Fokus steht die Frage, wie Entwicklerinnen und Entwickler mit Wasm ihre Projekte voranbringen, Publikumsfragen an die praxiserfahrenen Vortragenden sind ausdrücklich erwünscht. Während der Konferenz können Teilnehmende sich per Chat sowie in Q&A-Sessions auch direkt untereinander und mit den Vortragenden austauschen.

Fachliche Vertiefung zu Wasm, Blazor und Rust

Weitere fachliche Vertiefung bieten zwei Workshops im Anschluss an die Konferenz: Am 1. September vermittelt ein Gründer des Rust-Meetup Linz, wie man mit Rust WebAssembly-Module für den Browser baut, und am 10. September können .NET- und C#-Entwickler in einem Crashkurs zu Blazor Wasm 6.0 lernen, Single-Page-Web-Apps zu entwickeln.

Online-Workshops:

Tickets und Programm

Tickets für den Konferenztag sind bis zum 17. August zum Frühbuchertarif von 149,- Euro erhältlich, danach kosten sie 199 Euro. Die Teilnahme an den Workshops kostet jeweils 449,- Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.).

Für Teams stehen gesonderte Gruppenrabatte zur Verfügung, und auch Schüler, Studierende sowie Hochschulbedienstete können auf Nachfrage vergünstigt teilnehmen. Das Programm samt weiterführenden Hinweisen ist auf der Veranstaltungs-Website zu finden.

(sih)