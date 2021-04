Frühbucherrabatt: Security-Workshop zum Entwickeln sicherer Apps unter iOS

Noch bis zum 29. April ist es möglich, zum vergünstigten Preis am Security-Workshop für iOS-Entwicklerinnen und iOS-Entwickler teilzunehmen, den Mac & i am 27. und 28. Mai durchführt. In diesem zweitägigen Online-Event erfahren Sie, wer die Angreifer sind. welcher Angriffsvektoren sich die Hacker bedienen und wie Sie das verhindern können. Außerdem werden Ihnen nach praxiserprobter Methode genau die Fertigkeiten vermittelt, die das Erreichen der gesteckten Sicherheitsziele ermöglichen – und zwar dauerhaft über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg und in Abhängigkeit des Reifegrades der eigenen Entwicklungsorganisation.

Der Workshop wird geleitet von Sven Faßbender, einem Spezialisten für Informationssicherheit, der zahlreiche namhafte iOS-Apps auf Schwachstellen geprüft hat und der diverse DAX-30-Unternehmen zum Schutzbedarf von Apps berät. Der Online-Workshop richtet sich an alle iOS-App-Entwicklerinnen und -Entwickler, die an Apps und Backend-Diensten arbeiten. Vorkenntnisse zu Informationssicherheit sind keine Voraussetzungen, können den Einstieg aber erleichtern.

Die Kenntnis häufiger iOS-Schwachstellen und das Abarbeiten gängiger Checklisten rund um Sicherheitspunkte reichen meist nicht aus: Auf dem Programm des Security-Workshops steht deshalb zusätzlich viel Praxiserprobtes. Dazu gehört eine strukturierte Herangehensweise an die Erstellung eines Anwendungs-Sicherheitskonzepts ebenso wie der Secure Software Development Lifecycle (SSDL) – mitsamt Hands-On-Vertiefung der SSDL-bezogenen Aktivitäten – und Agile-Development-Security-Best-Practices.

Die Inhalte werden im Team und im Austausch mit dem Referenten erarbeitet, bei Bedarf lassen sich auch Herausforderungen aus der täglichen Praxis mitbringen und mit dem Referenten durchsprechen. Der Online-Workshop findet am 27. und 28. Mai 2021 jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Der Frühbucherpreis beträgt 890 Euro, der Rabatt entspricht 10 Prozent.

Der Security-Workshop für iOS-Entwickler:innen – weitere Informationen und Anmeldung

(bsc)