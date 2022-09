Frühbucherrabatt für Speicherkonferenz storage2day verlängert

Am 13. und 14. Oktober findet in München die storage2day statt, die zweitägige Konferenz für Speichersysteme von iX und dpunkt.verlag. Sie richtet sich an Storage-Praktiker, RZ-Leiter und Administratoren, die sich aus erster Hand über aktuelle Trends und Herausforderungen informieren wollen. Bis zum 23. September sind Tickets noch zum Frühbucherpreis von 499 Euro zu haben, danach gilt der reguläre Ticketpreis von 599 Euro.

Die Teilnehmer der storage2day erwartet an den zwei Konferenztagen ein Programm mit 33 Vorträgen und zwei Keynotes. Am Vortag, dem 12. Oktober, findet ein ganztägiger, separat buchbarer Workshop zum Obektspeichersystem Ceph statt.

Schutz vor Ransomware im Fokus

Zu dem Schwerpunkten der Konferenz gehört 2022 der Schutz der Storagesysteme vor Ransomware. So rückt der Security-Spezialist Stefan Strobel in seiner Keynote Storage und Backup aus der Perspektive des Angreifers in den Fokus, weitere Vorträge befassen sich mit Desaster Recovery und Incident Response.

Von DAOS bis Lustre - Storage für HPC

Einen zweiten Schwerpunkt bilden Storage-Systeme im Umfeld des High Performance Computings sowie Forschung und Lehre. Eine zweiteilige Hands-On-Session steigt tief in das Thema DAOS ein, die Grundlage von Intels Exascale-Storage-Architektur. HPC-Experte Daniel Menzel zeigt, wo die Vorteile von HPC-Filesystemen wie Lustre oder BeeGFS liegen und was sie von typischem Enterprise-Storage unterscheidet. Sebastian Krey stellt die Speicherlandschaft der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) vor.

Ceph für jedes Level

Auch die Objektspeicherplattform Ceph hat wieder einen prominenten Platz im Vortragsprogramm der storage2day. Der Workshop am 12. Oktober richtet sich an Ceph-Einsteiger, die schnell zu einem stabil laufendem System kommen wollen. Darüber hinaus ist von Ceph für Kubernetes mit Rook bis hin zu Praxisberichten über den langjährigen unterbrechungsfreien Betrieb von Ceph-Clustern bei insgesamt sechs Ceph-Vorträgen für jeden etwas dabei.

