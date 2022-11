Frühbucherrabatt für betterCode() Clean Architecture jetzt sichern

Für die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag ausgerichtete Online-Konferenz betterCode() Clean Architecture wurde die Frühbucherrabattphase bis einschließlich 21. November verlängert. Die ganztägige Veranstaltung findet am 6. Dezember statt. Ihre Vorträge zeigen auf, wie sich mit Clean Architecture und ähnlichen Softwarearchitekturprinzipien die fachliche Anwendung unabhängig von der sonstigen Infrastruktur testen und weiterentwickeln lässt.

Wartbarer, testbarer und nachvollziehbarer

Mit dem von Robert Martin ("Uncle Bob") entworfenen Konzept sollen sich die Services klarer strukturieren lassen, es wird weniger Kopplung erzeugt wird und der Code bleibt insgesamt testbar. Bei der betterCode() Clean Architecture geht es um die Beantwortung folgender Fragen:

Wie geht man Clean Architecture sinnvoll an?

Wann lohnt sich diese überhaupt?

Wie sieht es aus, wenn man nicht auf der grünen Wiese anfangen kann?

Welche Tools können hier helfen?

Ein weiterer Vortrag gibt ein Beispiel dafür, wie Clean Architecture in einem großen Projekt umgesetzt wurde. Falk Sippach von der IT-Beratung embarc, der das Programm der Konferenz mitgestaltet hat, hält zum Abschluss einen Vortrag über Architekturvision in Zeiten von Clean Architecture.

Schließlich wird noch ein ganztägiger Workshop angeboten, in dem das Clean-Architecture-Konzept praktisch und tiefgehend beleuchtet wird. Dieser ist zwar ausgebucht, die Warteliste ist aber schon fast so lang, dass er ein zweites Mal angeboten wird. Hier sind Interessierte eingeladen, ihre Bereitschaft zu bekunden, an einem weiteren Termin dabei zu sein. Der Workshop wird zum Preis von 449 Euro (alle Preise exkl. MwSt.) angeboten. Die ganztägige Konferenz kostet derzeit 199 Euro. Nach Beendigung der Frühbucherrabattphase muss man 249 Euro hinlegen.

Bequem vom Schreibtisch aus

Das Event richtet sich an Softwarearchitekten, Softwareentwickler und IT-Projektleiter. Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Online-Events zu Clean Architecture. Die Vorträge werden auch im Nachgang als Aufzeichnung zur Nachbereitung zur Verfügung stehen. Wer mit dem Team an der Konferenz teilnehmen möchte möchte, kann auf Anfrage von Gruppenrabatten profitieren.

(ane)