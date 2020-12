Frühbucherrabatt für die betterCode() C++20 noch bis 16. Dezember

Noch bis zum 16. Dezember 2020 können C++-Entwickler und andere Interessierte Tickets zum Online-Event über den neuen Standard C++20 zum Frühbucherrabatt erwerben. heise Developer, iX und dpunkt.verlag gestalten gemeinsam mit Bjarne Stroustrup, dem Erfinder von C++, und weiteren versierten Fachleuten einen Online-C++20-Tag.

Live aus New York: Ask him anything

Der neue Standard soll das Programmieren mit modernem C++ nachhaltig verändern. Das Publikum hat am 21. Januar die Gelegenheit, Fragen an den live aus New York City zugeschalteten "Vater der Programmiersprache" zu richten, der in einem moderierten AMA-Format (Ask Me Anything) der C++-Community Rede und Antwort steht. Stroustrup engagiert sich im ISO-Standardkomitee, auch die anderen Referenten sitzen nah an der Quelle. Die AMA-Session findet auf Englisch statt, Fragen dürfen aber auch auf Deutsch eingebracht werden. Die Konferenz-Beiträge der anderen Referenten sind in deutscher Sprache.

Eintauchen in die neuen Features

An dem Tag erfahren Entwickler kompakt, was mit den neuen Features auf sie zukommt. Ein kleiner Vorgeschmack: Andreas Fertig erklärt die Concepts, die die nächste Generation der C++-Templates sind, und wie man sie selbst einsetzt. Mit Detlef Vollmann können Entwickler die Coroutinen näher kennenlernen, die Multithreading möglich machen. Nico Josuttis führt in die Ranges-Library ein und stellt weitere C++20-Bibliotheken vor. Peter Sommerlad stärkt Praxisfertigkeiten des Strong Typing mit Modernem C++. Die neuen Module von C++20 stellt Daniela Engert vor. Zum Abschluss der Konferenz gibt es dann Stroustrups zweiteilige Keynote (in englischer Sprache) über die kontinuierliche Evolution von C++: Wo die Sprache herkommt, welche Prinzipien und Ziele sie verfolgt und worum es bei C++20 geht. Alle Vorträge haben einen starken Praxisbezug.

Direkter Draht zu den Experten

Wer teilnimmt, lernt grundlegende Designprinzipien kennen und kann nach jedem Vortrag ausgiebig mit der Expertin und den Experten in einzelnen Q&A-Sessions diskutieren, sich im Chat mit den anderen Teilnehmern und den Referenten austauschen. Flankierend bieten Rainer Grimm und Nicolai Josuttis im Februar 2021 zwei ganztägige Workshops an, in denen C++-Entwickler ihre Praxisfertigkeiten unter Anleitung vertiefen können.

Zum Einlesen Ab Seite 100 findet sich C++-Erfinder Bjarne Stroustrup im Interview. Die Programmiersprache C++ gibt es seit 1979. Über vier Millionen aktive Entwicklerinnen und Entwickler nutzen sie heute. Das iX-Developer-Sonderheft "Modernes C++" bietet zahlreiche Artikel zum neuen Sprachstandard C++20 und eine Sammlung der iX-Artikel zu C++ aus den vergangenen zwei Jahren. Zu den Highlights zählen ein Interview mit Bjarne Stroustrup, dem Erfinder von C++, der Artikel über MISRA-C++ von Peter Sommerlad und Basiswissen für den Entwickleralltag.

Bis zum 16. Dezember 2020 gilt ein Frühbuchertarif für Tickets und Kombitickets zum C++20-Event. In der Frühbucherphase kostet die Konferenzteilnahme 149 Euro, danach 199 Euro. Die Workshops kosten einzeln 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), außerdem gibt es preiswerte Kombitarife und auf Anfrage Gruppentickets für Teams. Anfragen hierzu beantwortet das Event-Team.

Weiterführende Hinweise

Informationen zum Ablauf, zu den Vortragenden und den einzelnen Tagespunkten stehen auf der Website im Programm der betterCode() C++20. Dort finden Interessierte auch weiterführende Links und den aktuellen Stand der Planungen. Die Teilnehmenden erhalten im Nachgang auch einen Videomitschnitt und alle Präsentationen.

(sih)