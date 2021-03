Frühbucherrabatt sichern: Professioneller Programmieren in Python

Auf dem Weg von der ersten Codezeile über das Testing bis hin zum produktiven Einsatz eröffnen sich Python-Entwicklerinnen und -Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten, die Funktionen und spezifischen Besonderheiten der Programmiersprache noch gezielter zu nutzen. Unter dem Motto "Professioneller Programmieren in Python" richtet sich der Deep Dive Day der enterPy 2021 am 15. April 2021 daher vor allem an Fachleute, die Python bereits produktiv in Business, Web und DevOps einsetzen und ihre Kenntnisse im Umgang mit der Sprache weiter vertiefen wollen.

Highlights des Deep Dive Day am 15. April:

APIs meistern – von REST bis GraphQL

Performance-Tuning: async/await, GraalVM

Wie verbinde ich Python- mit C/C++-Code?

Mehr Effizienz: Typehints und Typannotationen optimal nutzen?

Python 3: So gelingt der Umstieg

Codequalität: Professionell testen

Am 6. Mai schließt sich ein zweiter Thementag zu Data Workflows mit Python an, der gezielt auf Projekte im Bereich Data Science und Machine Learning zugeschnitten ist. Interessierte Python-Entwicklerinnen und -Entwickler, die an datengetriebenen Anwendungen arbeiten, können sich in den Vorträgen vertiefende Einblicke in die wichtigsten Prozesse und Tools verschaffen.

Highlights aus dem Programm am 6. Mai:

Wie visualisiere ich meine Daten für verschiedene Stakeholder?

Wie sieht eine effiziente Pipeline für meine ML-Modelle aus?

Wie kann ich Workflows mit Jupyter Notebooks verbessern?

In Online-Workshops das Know-how vertiefen

In ganztägigen Online-Workshops können Interessierte die Themen der Konferenz weiter vertiefen. Das Angebot der sieben bisher geplanten Workshops reicht vom Softwareengineering für datengetriebene Projekte über moderne Web-Applikationen mit FastAPI bis zu einer dreiteiligen Python-Serie, die sich von den Grundlagen der Programmiersprache über objektorientierte Programmierung bis zu Design Patterns und Idiomen spannt. Die Workshops sind jeweils einzeln zum Preis von 449 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) zu buchen.

Rabattierte Tickets für Gruppen und Studierende sowie Frühbucher

Tickets für die Deep Dives der enterPy am 15. April gibt es noch bis zum 1. April zum Frühbucherpreis von 249 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer). Auch das Kombi-Ticket für beide Thementage ist bis dahin noch rabattiert auf 349 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer). Der Data-ML-Tag am 6. Mai lässt sich noch bis 22. April zum Frühbucherpreis von 149 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) separat buchen. Darüber hinaus gibt es für Gruppen, Schüler/-innen, Studierende und Hochschulangehörige auf Anfrage einen gesonderten Rabatt.

