Frühbucherrabattphase für Container Deep Dive bis 23. November verlängert

Wer tiefer in Container-Techniken eintauchen möchte, für den mag es nun interessant sein zu wissen, dass für den dritten online durchgeführten Thementag von Continuous Lifecycle und ContainerConf – das sogenannte Container Deep Dive – der Frühbucherpreis bis einschließlich 23. November verlängert wurde. Teilnehmer, die sich explizit für dieses dritte Modul interessieren, sparen durch den Rabatt 50 Euro auf den ab 24. November gültigen Preis von 199 Euro (zzgl. 16 % Mwst.).

Zum Programm des Container Deep Dive

Kubernetes, Docker und das Container-Ökosystem sind zum integralen Bestandteil der Softwareentwicklung geworden. Denn Container-Techniken haben die Arbeitsweise von Software-Teams durch neue Möglichkeiten, Software zu bauen, zu verteilen und zu betreiben, revolutioniert. Die "Container Deep Dive"-Online-Konferenz will Antworten darauf geben, inwiefern sich die mit der Containerisierung erhofften Versprechen tatsächlich einlösen lassen.

So gestaltet sich das derzeitige Programm des Container Deep Dive:

Die Evolution von Container Image Builds

Buildah – Container Images ohne Docker und root

Beschleunigen von Container Image Builds mithilfe von BuildKit

Harbor – Image Registry mit vielen Vorteilen

Podman – Linux-Container einfach gemacht

Container Compliance: Unbekanntes Risiko? Wo stehen wir?

Den Abschlussvortrag der Konferenz wird außerdem Liz Rice halten. Sie ist Vice President der Open-Source-Entwicklung bei Cloud-native-Security-Spezialisten Aqua Security und Vorsitzende des Technical Oversight Committee der Cloud Native Computing Foudation (CNCF).

Neu konzipiert

Die Schwesterkonferenzen ContainerConf und Continuous Lifecycle wurden infolge der COVID-19-Pandemie in Online-Konferenzen umgewandelt. Genauer gesagt, unterteilen sie sich in sechs Thementage, die die Themen Kubernetes, Continuous Delivery, Container, Cloud-native und DevSecOps beleuchten. Den Auftakt machte am 4. November der Kubernetes Professionals Day, am 24. November folgt dann der Continuous Delivery Day.

Derzeit mag auch das 5-für-4-Ticket lukrativ sein, durch das man derzeit noch alle ausstehenden Thementage zum Preis von vier erhält. Teams können zusätzlich Gruppenrabatte erhalten. Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website. Den besten Start für das Eintauchen in die Vorträge des Container Deep Dive gibt es in der Programmübersicht.

(ane)