Für AMD Ryzen 3000: Günstige B550-Mainboards mit PCIe 4.0 verfügbar

Nach AMDs Freigabe des Mittelklasse-Chipsatzes B550 trudeln entsprechende Mainboards mit der CPU-Fassung AM4 in den Preisvergleich ein. Mehrere Dutzend Modelle reichen derzeit von 80 bis etwa 300 Euro – teilweise sind die Preise mangels Verfügbarkeit noch erhöht. Gedacht sind die Platinen für AMDs Desktop-Prozessoren Ryzen 3000 und die nächste Generation Ryzen 4000.

B550-Mainboards lösen die bisherigen B450- und X470-Modelle ab, die nach der Vorstellung des X570-Chipsatzes in die Mittelklasse rutschten. Die B550-Platinen stellen gegenüber der 400er-Serie ein erhebliches Upgrade dar: Sie führen PCI Express 4.0 für eine Grafikkarte und eine flotte M.2-SSD vom Prozessor heraus, decken also die Felder ab, welche am ehesten von dem schnelleren Standard profitieren. Der Chipsatz selbst beherrscht PCIe 3.0 statt PCIe 2.0, sodass die meisten B550-Mainboards einen zweiten, teilweise auch einen dritten M.2-Steckplatz für weitere PCIe-3.0-SSDs aufweisen. Im Zusammenspiel mit einem kommenden Ryzen-4000G-Kombiprozessor (Renoir mit integrierter Radeon-GPU) unterstützen sie zudem HDMI 2.1.

Günstiger als X570

Erste B550-Platinen befinden sich derzeit von ASRock, Asus und MSI auf Lager. Gegenüber den X570-Schwestermodellen fallen die Preise meistens etwa 30 bis 50 Euro günstiger aus: ASRocks B550 Pro4 kostet beispielsweise knapp 150 Euro, das X570 Pro4 rund 175 Euro. Eine Preisklasse weiter oben fallen die Unterschiede noch höher aus: Asus‘ ROG Strix B550-F Gaming ist ab 200 Euro erhältlich, das ROG Strix X570-F Gaming kostet mindestens 270 Euro.

Den meisten Nutzern dürfte die Ausstattung eines B550-Mainboards genügen – X570 verweilt als High-End. Die neuen Platinen kommen meistens ohne Lüfter aus, der störende Laufgeräusche verursachen könnte. Lediglich Asus und MSI verbauen einen solchen bei den Mini-ITX-Versionen ROG Strix B550-I Gaming und MPG B550I Gaming Edge WiFi. Grund zur Freude haben derweil Nutzer des Micro-ATX-Formats, das mit X570 kaum bedient wurde: Im Preisvergleich befindet sich derzeit über ein Dutzend Micro-ATX-Mainboards mit B550-Chipsatz.

(mma)