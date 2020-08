Für Corona-Warn-Apps: Apple integriert Exposure Notification API in iOS 14

Apples Schnittstelle für Begegnungsmitteilungen – Grundlage für Corona-Warn-Apps – ist jetzt Bestandteil von iOS 14: Die jüngste Vorabversion des Betriebssystem ist mit dem Exposure Notification Framework (ENF) ausgestattet, wie Apple gegenüber Entwicklern mitteilte. In den vorausgehenden Beta-Versionen von iOS 14 fehlt die API, entsprechend verloren möglicherweise installierte Corona-Warn-Apps ihre Funktion.

Begegnungsmitteilungen prominent in iOS 14 platziert

Die Begegnungsmitteilungen sind nun prominenter in das Betriebssystem integriert. Eine neue Einstellung auf oberster Ebene der Settings von iOS 14 gibt Einblick, ob die Begegnungsaufzeichnungen aktiviert wurden und welche Region aktiv ist – sprich welche der nationalen Corona-Warn-Apps gerade verwendet wird. Auch einen Verweis auf die Möglichkeit zum Teilen einer Covid-19-Diagnose ist dort vermerkt, dies verlinkt in die jeweilige nationale App, in Deutschland also die Corona-Warn-App.

Neue Berechnugnsmethode für Infektionsrisiko

Mit dem Exposure Notification Framework von iOS 14 führt Apple zudem eine neue Methode zur Berechnung des Infektionsrisikos des Nutzers ein, die einen Infektionsrisikowert in Minuten ausgibt, Gesundheitsbehörden können dabei verschiedene Werte anpassen und entscheiden, wann der Nutzer letztlich gewarnt wird. Die neue Methode dürfte Behörden mehr Flexibilität bei der Berechnung des Infektionsrisikos zu geben. Der Nutzer sieht davon gewöhnlich nichts, bis eine Warn-App ihn auf Risikobegegnungen hinweist.

Public Beta folgt wohl bald

Die neue Methode existiert parallel zur bisherigen Technik, die bestehende Apps also weiter verwenden können, sie scheinen derzeit auch unverändert damit zu funktionieren. Auch stellt Apple Corona-Warn-Apps ein neues "Infektionszeitfenster" zur Verfügung, das Informationen über alle in 30-Minuten-Intervallen erfassten Bluetooth-Beacons beinhaltet. Die neue Vorabversion von iOS 14 ist bislang nur für Entwickler erhältlich, sie dürfte aber in Kürze auch im Rahmen der Public Beta für eine größere Allgemeinheit zum Download freigegeben. Apples Public-Beta-Programm findet gewöhnlich ein Millionenpublikum.

