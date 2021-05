Für Mädchen: "Girly Robot Challenge" von Roberta und Maker Faire gestartet

Die Roberta-Challenge ist ein Roboterwettbewerb von und für Schüler, der bereits seit neun Jahren veranstaltet wird. Die kommende Girly Robot Challenge Online-Veranstaltung wird dieses Jahr natürlich digital abgehalten – so können die Teilnehmerinnen bequem von zu Hause aus mitmachen, egal aus welcher Region sie kommen. Durch die Teilnahme lernen die Mädchen in Workshops, digitale Roboter in einer grafischen Programmiersprache zu programmieren. Die Siegerehrung findet auf der digitalen Bühne der Maker Faire Hannover statt.

Für den Hackathon sind keine Vorkenntnisse nötig und die Teilnahme ist kostenlos. Zum Arbeiten wird die Programmierplattform OPEN ROBERTA LAB vom Fraunhofer IAIS verwendet. Bei ihrer Entwicklung wurde besonderen Wert auf Datenschutz gelegt. Weil die Veranstaltung digital abgehalten wird, ist ein Computer mit einer stabilen Internetverbindung samt Mikro und Kamera notwendig. Für die Kommunikation und das digitale Treffen wird die Plattform Gather genutzt.

Siegerehrung in Gather (Bild: Roberta Hannover)

Am besten sprechen sich die Teilnehmerinnen vorher mit einer Freundin als Teampartner ab, denn die Teams müssen aus zwei Teilnehmerinnen bestehen. Die Workshops finden dann mit dem Team i-bots, dem Robotikteam aus dem Roberta RegioZentrum Hannover, in kleinen Gruppen statt. Anmelden können sich Interessierte ab der fünften Klasse im Alter von mindestens zehn Jahren. Stichtag ist der 01.06.2021.

In den Workshops werden die Teilnehmerinnen lernen, kleine virtuelle Roboter Farben erkennen zu lassen, einer Linie zu folgen und Gegenständen auszuweichen. Danach sollen die Teilnehmerinnen die simulierten Roboter kleine Aufgaben erledigen lassen. Diese werden am Ende des Hackathons ausgewertet und die Gewinnerinnen des ersten und zweiten Platzes bekommen natürlich auch Preise, die noch bekannt gegeben werden.

Die Veranstaltung findet am 18.06.2021 von 10:00 bis 15:00 Uhr statt. Die Workshops dauern bis 13 Uhr, ab 14:30 Uhr beginnt dann die Siegerehrung auf der digitalen Bühne der Maker Faire. Alle Teilnehmerinnen bekommen eine Urkunde. Der erste und zweite Platz bekommt auch einen personalisierten Pokal. Nähere Informationen zum Wettbewerb findet ihr auf der Website.

(rehu)