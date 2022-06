Für Verlierertypen: Lederhülle kombiniert Siri Remote mit AirTag

Als Apple im vergangenen Jahr endlich eine neue Fernbedienung für seine Multimediabox Apple TV einführte, vergaß der Hersteller leider eine nützliche Funktion: Die Einbindung der Siri Remote ins Findenetzwerk "Wo ist?" des Konzerns. Mittels eines integrierten Ultra-Wideband-Chips, wie er in Apples AirTags-Trackern sowie verschiedenen iPhone-Modellen steckt, hätte man die Fernbedienung leicht in der Wohnung zentimetergenau tracken können.

In Apples Lücke gesprungen

Der Zubehörspezialist Nomad springt nun in diese von Apple gelassene Lücke: Er hat eine Lederhülle für die Siri Remote auf den Markt gebracht, in der ausreichend Platz für einen AirTag ist. Das Leather Cover for Siri Remote & AirTag macht genau das, was der Name verspricht: Es bedeckt die Rückseite der Siri Remote mit einem Überzug in der Farbe "Ashland Brown", hat aber zusätzlich auch noch innen Platz für einen AirTag.

Damit wird die Siri Remote zwar etwas dicker als zuvor, lässt sich aber genauso gut bedienen. Die Hülle ist zudem so gestaltet, dass sie keinen "Bump" für den AirTag aufweist, wie dies ein bereits seit längerem verfügbares Konkurrenzprodukt von Elago tut.

Zur Nutzung registriert man einfach den AirTag in der "Wo ist?"-App, gibt ihm einen passenden Namen und kann seine Apple-TV-Fernbedienung der aktuellen Generation künftig mittels iPhone und Ultra-Wideband-Funk wiederfinden. Apples grafische Oberfläche ist dabei sehr nützlich.

Kommt von Apple noch was?

Zwischenzeitlich hatte es Spekulationen gegeben, dass Apple die Siri Remote zumindest via Bluetooth tracken lassen könnte. Das wiederum wäre aufgrund der geringeren Genauigkeit auf kurze Distanzen allerdings weniger sinnvoll als mit "Precision Finding" via UWB. Getan hat sich hier bislang Apple-seitig noch nichts. Der Konzern begründet das fehlende UWB unter anderem damit, dass die Siri Remote aufgrund ihrer Dicke nun weniger leicht verschwinde.

Nomads Leather Cover for Siri Remote & AirTag bleibt neben der Elago-Lösung also der einzige Ansatz – außer man bringt den AirTag schlicht händisch mit doppelseitigem Klebeband an. Preiswert ist das Nomad-Produkt, das in den nächsten Wochen über die Website des Herstellers verfügbar sein soll, allerdings nicht: Rund 40 US-Dollar werden fällig. Elagos Variante, die aber aus Kunststoff ist, kostet mit 16 Dollar deutlich weniger.

(bsc)