Für den Datenkatastrophenfall: Veeam integriert Disaster-Recovery-as-a-Service

Backupspezialist Veeam hat die zwölfte Version seiner Software Backup & Replication angekündigt. Das neue Update bietet Disaster-Recovery-as a-Service, direkte Schreibzugriffe auf Objektspeicher und eine Integration der Kubernetes-Datensicherungsanwendung Kasten K10.

Anhand einer Live-Demonstration präsentierte Veeam auf seiner Nutzerkonferenz in Las Vegas, wie mit der neuen Version seiner Datensicherungsanwendung On-Premises-Workloads per Echtzeit-Backup in der Cloud gesichert werden können. Kritische Anwendungen im eigenen Rechenzentrum sollen so im Fall eines Defekts in nur wenigen Augenblicken ihren Betrieb in der Cloud wiederaufnehmen können.

Live-Demo mit wenig Verlusten

Im Rahmen der Konferenz simulierte der Hersteller dieses Szenario mit dem Ausfall einer virtuellen Maschine auf einem lokalen Server, die in wenigen Minuten, mit geringem Datenverlust in der Cloud wiederhergestellt und in Betrieb genommen wurde. Die Echtzeit-Backups ermöglichen bei dem Vorgang eine sekundengenaue Ausführung von Failback und Failover.

Version 12 des Tools soll zudem Backups auf direktem Weg in den Objektspeicher schreiben können. Damit richtet sich Veeam an eine wachsende Zahl von Unternehmenskunden, die Dienste wie Amazon S3 oder Microsoft Azure Blob-Storage als schnelle und günstige Alternative zum Blockspeicher nutzen wollen.

Kasten K10-Integration

Zudem führt Veeam nun eine Multi-Faktor-Authentifizierung für die Backup & Replication-Software ein. Für die Verwaltung von Kubernetes-Clustern bekommt das Tool ein Plug-In, das das hauseigene Kasten K10 in die Backup & Replication-Plattform integriert. Das Plug-in überträgt sämtliche Cluster vom Kasten K10-Dashboard, inklusive aller spezifischen Richtlinien, auf die Backup & Replication-Oberfläche. Von dort aus können sie verwaltet und Backups ausgeführt werden. Außerdem erkennt die neue Version 5.0 von Kasten K10 nun Ransomware besser. Weitere Details zum Release listet der Anbieter in einer Pressemitteilung.

Derzeit befindet sich Veeam Backup & Replication v12 noch in der Beta-Phase. Das finale Release soll noch in diesem Jahr folgen, ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt.

