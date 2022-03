Für den Mac Studio: Neue Tastaturen, Trackpads und Mäuse von Apple

Passend zum am Dienstag vorgestellten Mac Studio hat Apple auch am Angebot seiner Peripheriegeräte geschraubt. Diese liegen der neuen Workstation nicht bei und müssen dazugekauft werden, falls keine vorhanden sind – obwohl die neue Maschine mindestens 2300 Euro kostet. Diese "BYOK / BYOM / BYOT"-Politik ("Bring Your Own Keyboard / Bring Your Own Mouse / Bring Your Own Trackpad") hat der Hersteller vom Mac mini übernommen, dem traditionell jegliches Eingabegerät in der Verpackung fehlt.

Neue Farbkombination, hohe Preise

Verändert hat Apple sowohl das Magic Keyboard mit Ziffernblock und Touch-ID-Sensor als auch das Magic Trackpad sowie die Magic Mouse. Die Neuerung ist die Kombination aus schwarzen Tasten / schwarzer Oberfläche und Unterteil in Alu. Dies soll offenbar professioneller wirken als die bislang verfügbare weißen Oberflächen. Das einstige iMac-Pro-Eingabezubehör in Spacegrau ist weiterhin nicht (mehr) verfügbar.

Das neue Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock kostet 205 Euro und ist damit aus unbekannten Gründen 20 Euro teurer als die bislang vorhandene weiße Version. Die Hardware wird explizit als Zubehör für Apple-Silicon-Maschinen angepriesen – auch deshalb, weil nur mit diesen der Fingerabdrucksensor arbeitet.

Mäuse und Trackpads im Studio-Look

Beim neuen Magic Trackpad für den Mac Studio trifft eine schwarze Touch-Oberfläche auf einen Alu-Körper. Apple möchte 155 Euro für das Gerät sehen – ebenfalls 20 Euro mehr als für die weiße Variante. Die neue Magic Mouse mit Multi-Touch-Oberfläche kombiniert ebenfalls Schwarz mit Alu. Hier zahlt man mit 109 Euro sogar 24 Euro mehr als für die weiße Variante. Apples berühmt-berüchtigte Anordnung der Ladebuchse auf der Unterseite, die dazu führt, dass man die Maus im Betrieb nicht laden kann, bleibst selbstverständlich bestehen.

Wer zuschlagen möchte: Apples neues Zubehör ist erstaunlich flott verfügbar, Probleme in der Lieferkette scheint es nicht zu geben. Tastatur, Trackpad und Maus werden innerhalb weniger Tage aus dem Apple-Online-Laden geliefert, stehen aber auch schon in diversen deutschen Apple-Läden zur Abholung bereit.

