Für eine bessere Softwarequalität: Jetzt für den German Testing Day registrieren

In den vergangenen Jahren konnte der German Testing Day nur online durchgeführt werden. Nun findet die etablierte Konferenz zur Sicherung der Softwarequalität wieder vor Ort statt, genauer gesagt am 23. und 24. Mai 2023 in Frankfurt am Main, dem Konferenzort früherer Jahre. Besucher und Besucherinnen der Veranstaltung können sich über knapp dreißig Vorträge und den Austausch mit Gleichgesinnten freuen.

Das Programm des German Testing Day richtet sich an Personen, die in die Qualitätssicherung von IT- und eingebetteten Systemen involviert sind. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt im Austausch von Erfahrungen, neuen Trends und Techniken sowie Methoden. Begleitet wird die Konferenz von einer Ausstellung mit circa 15 Sponsoren, die ihre Produkte, Dienstleistungen und Stellenausschreibungen vor Ort präsentieren.

Vielschichtiges Angebot

Die Konferenz unterteilt sich in ein halbtägiges Angebot am 23. Mai mit mehreren zweistündigen Workshops, Open-Space-Programm und kostenloser Abendveranstaltung sowie einem die Veranstaltung eröffnenden Motivationsvortrag. Den eigentlichen Konferenztag am 24. Mai eröffnet dann die erfahrene Testmanagerin Gitte Ottosen. Sie legt im Sinne des agilen Manifests das Augenmerk der Qualitätssicherung auf die Kundenorientierung. Den German Testing Day beschließen wird Uwe Lübbermann, Gründer des kollektiv geführten Unternehmens Premium-Cola, der aufgrund seiner Erfahrungen auf das Thema Change Management fokussiert.

Zwischendrin haben die Teilnehmenden in bis zu fünf parallelen Tracks die Auswahl sich über zentrale Themen der Qualitätssicherung fortzubilden. Behandelte Themen sind beispielsweise Behavior-Driven Development, Insourcing, Continuous Delivery, Agilität und Testing, unterschiedliche Arten des Testens oder auch zugespitzt die K8s-native Qualitätssicherung mit Testkube. Darüber hinaus gibt es etliche Erfahrungsberichte beispielsweise aus der Gaming-Branche, beim Audio-/Video-Streaming oder bei Unternehmen wie Dolby.

Auch im Paket mit sigs.de

Der Preis für ein Ticket des German Testing Day beläuft sich auf 899 Euro (alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.). Wer zusätzlich den Online-Wissensdienst sigs.de mit sämtlichen Artikeln aus IT Spektrum, JavaSPEKTRUM und BI-SPEKTRUM buchen möchte, bekommt einen gegenüber dem regulären Jahresabonnement günstigeren Preis.

Veranstalter des German Testing Day ist das Unternehmen SIGS-DATACOM, das seit kurzem Teil der Heise-Medien-Gruppe ist.

(ane)