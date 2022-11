Für zeitkritische Anwendungen: Amazons Clouddienst AWS mit Local Zone in Hamburg

AWS hat die allgemeine Verfügbarkeit der ersten AWS Local Zones in Europa bekannt gegeben. Die beiden neuen Infrastruktur-Standorte für Amazons Cloud-Unternehmen liegen in Hamburg und Warschau. Local Zones sollen Latenzen im einstelligen Milisekunden-Bereich garantieren. Solche Latenzen sind vor allem für technische Simulationen, Content-Creation und Videospiele, die in der Cloud laufen, relevant.

Schon im Februar hatte AWS seine Local Zones in europäischen und asiatischen Ballungsgebieten angekündigt. Damals nannte man noch Berlin, Wien und München als erste Standorte im deutschsprachigen Raum. Bisher gab es sie ausschließlich in den USA. Local Zones, wie die nun in Hamburg und Warschau verfügbaren, stellen eine Erweiterung einer AWS Region wie Frankfurt (eu-central-1) oder London (eu-west-2) dar. Aus diesen Availability Zones wird auf die Local Zone zugegriffen. Mit dem neuen Angebot möchte Amazon vor allem diejenigen deutschen Unternehmen ansprechen, die bisher für latenzempfindliche Arbeitslasten eigene on-Premises-Strukturen vorhalten mussten.

(kki)