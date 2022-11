Retro ist weiter in: Fujifilm X-T5 mit 40 MP vorgestellt

Nach der X-H2S und der X-H2 stellt Fujifilm jetzt in diesem Jahr das dritte neue Kameramodell vor. Damit festigt der Hersteller nicht nur seine Sonderstellung im Markt der Spiegellosen mit APS-C-Sensor, sondern baut sie noch weiter aus. Während sich die X-H2S und die X-H2 vorrangig an Profis wenden, die eine robuste schnelle oder hochauflösende Kamera suchen, richtet sich die X-T5 eher an traditionsorientierte Fotoenthusiasten, die ebenfalls eine hohe Qualität erwarten.

Eingefleischte Fujifilm-Liebhaber werden sich freuen: Die Fujifilm X-T5 verfolgt konsequent das erfolgreiche Retrobedienkonzept der T-Linie weiter. Jeder relevante Parameter bekommt ein eigenes, beschriftetes Bedienrad oder zumindest einen Hebel. Das gilt für ISO, Belichtungszeit, Blende (am Objektiv) und Belichtungskorrektur ebenso wie für den Drive- oder Belichtungs-Modus sowie die Fokusumstellung.

Und man geht noch weiter: Fujifilm verkleinert bei dem neuen Modell sogar die Abmessungen auf die Werte der ersten und zweiten Generation und greift auch auf deren Klappmonitor anstelle eines Schwenkdisplays zurück.

Technisch auf der Höhe

Technisch orientiert sich die Fujifilm X-T5 an der Fujifilm X-H2. Sie besitzt einen APS-C-Sensor mit einer Auflösung von 40,2 Megapixeln, der zusammen mit dem X-Prozessor 5 ein Serienbildrate von 15 Bilder pro Sekunde bei mechanischem Verschluss ermöglicht, mit elektronischem Verschluss sind es sogar 20 Bilder pro Sekunde. Intern speichert sie nur 119 JPEG- oder 19 Raw-Dateien in Folge, die X-H2 dagegen 1000 JPEGs und 400 Raws. Die X-T5 besitzt wie ihre Vorgänger zwei Schächte SD-UHS II-Karten. Die X-H2 bringt einen Schacht für schnelle CFexpress-Karten mit.

Bild 1 von 12 Fujifilm X-T5 Produktbilder (12 Bilder) Die neue Fujifilm X-T5 bleibt ihrer Linie treu. Äußerlich hat sich kaum etwas verändert. Das Gehäuse ist wieder etwas kompakter geworden. (Bild: Fujifilm)

Ein im Sensor integrierter Bildstabilisator (IBIS) soll Verwacklungen bis sieben Blendenstufen ausgleichen. Zudem ermöglicht das System wie bei der X-H2 Pixel-Shift-Aufnahmen, womit sich die Auflösung auf 160 Megapixel aufblasen und zugleich der Informationsgehalt der einzelnen Pixel erhöhen lässt.

Die Empfindlichkeit der X-T5 reicht von ISO 125 bis ISO 12.800, die minimale Belichtungszeit beträgt 1/8000 Sekunde, bei elektronischem Verschluss sogar 1/180.000 Sekunde. Allerdings schaltet die Kamera dann bei Serienbildaufnahmen in den Crop-Modus (1,25x).

Geringere Auflösung beim Sucher

Der elektronische Sucher (EVF) bietet eine Auflösung von 3,69 Megapixeln (1280 × 960 Bildpunkte) mit einer maximalen Bildwiederholrate von 100 fps und einer Vergrößerung von x0,8 – der EVF der X-H2 kommt auf 5,76 Megapixel. Der Klappmonitor hat eine Diagonale von drei Zoll (3:2) mit einer Auflösung von 1,84 Megapixeln (959 × 639 Bildpunkte), das ist etwas mehr als bei der X-T4.

Das Autofokussystem hat die X-T5 von der X-H2 übernommen. Es bietet Motiverkennung und -verfolgung von Menschen, Augen, Tieren und Fahrzeugen.

Seitlich am Gehäuse liegen hinter wetterfesten Klappen die Anschlüsse für USB-C, HDMI (Typ D), Fernbedienung und Stereo-Mikrofon. Ein Kopfhörer lässt sich über einen USB-Klinke-Adapter anschließen, der zum Lieferumfang gehört. Per USB-C wird die Kamera auch dauerhaft mit Strom versorgt oder der Akku geladen.

Apropos Akku: Die X-T5 verwendet den gleichen Akku (NP-W235) wie die X-T4 und auch die X-H2 und soll damit für etwa 740 Bilder reichen. Das entspricht der Reichweite der alten X-T1 mit Batteriegriff. Damit begründet Fujifilm zugleich die Tatsache, dass es für die X-T5 keinen Batteriegriff geben wird. Hingegen soll es nun endlich wieder einen Handgriff (MHG-XT5) geben, der die Haptik verbessert, dafür mit üppigen 150 Euro zu Buche schlägt.

Im Unterschied zu X-H2 bietet die X-T5 kein 8K Video, sondern stattdessen 6.2K/30P sowie 4K/60P (10 Bit, 4:2:2 Farbabtastung).

Die Fujifilm X-T5 soll ab dem 17. November 2022 zum Preis von 2000 Euro im Handel erhältlich sein. Zum Vergleich: Die X-H2 kostet 2300 Euro, die X-T4 lag zur Markteinführung 2020 bei rund 1800 Euro. Der Hersteller bietet die Kamera zudem im Kit an. Das mit einem XF 18-55mm F2.8-4 kostet 2400 Euro und das mit einem XF 16-80mm F4 2500 Euro.

Technische Daten im Vergleich Modell Fujifilm X-T4 Fujifilm X-T5 Fujifilm X-H2 Kameraklasse Spiegellose Systemkamera Spiegellose Systemkamera Spiegellose Systemkamera Preis (UVP) 1800 € 2000 € 2250 € Bildsensor Sensorgröße APS-C / 23,5 mm × 15,6 mm APS-C / 23,5 mm × 15,6 mm APS-C / 23,5 mm × 15,6 mm Sensortyp X-Trans CMOS 4 X-Trans CMOS 5 HR X-Trans CMOS 5 HR Sensorauflösung 6240 × 4160 (3:2) 7728 × 5152 (3:2) 7728 × 5152 (3:2) Megapixel (effektiv) 26,1 40 40 Pixelgröße 3,77 µm 3,04 µm 3,04 µm Lichtempfindlichkeit ISO 160 – 12.800 (erweiterbar auf ISO 80 – 51.200) ISO 125 – 12.800 (erweiterbar auf ISO 60 – 51.200) ISO 125 – 12.800 (erweiterbar auf ISO 60 – 51.200) interne Bildstabilisierung 5-Achsen (IBIS) und objektivseitig 5-Achsen (IBIS) und objektivseitig 5-Achsen (IBIS) und objektivseitig Autofokus und Fotofunktionen Autofokustyp Hybrid Hybrid Hybrid AF-Messfelder 425 425 425 kürzeste / längste Verschlusszeit 1/8000 s / 30 s (mech.), 1/32.000 s / 30 s (elektr.), Bulb 1/8000 s / 30 s (mech.), 1/180.000 s / 30 s (elektr.), Bulb 1/8000 s / 30 s (mech.), 1/180.000 s / 30 s (elektr.), Bulb Serienbildrate / Raw in Folge 15 B/s (mech.), 20 B/s (elektr.) / k.A. 15 B/s (mech.), 20 B/s (elektr.) / 19 15 B/s (mech.), 20 B/s (elektr.) / k.A. Video Videoformat MOV, MP4 MOV, MP4 MOV, MP4 Videokomprimierung MPEG-4 / H.264 / AVC ProRes 422 / H.265 / H.264 ProRes 422 / H.265 / H.264 Maximale Auflösung 4K 4096 × 2160 (30p) (17:9) 6.2K 6240 × 3150 (30p) 8K 7680 × 4320 (30p) Sucher und Display Suchertyp / Vergrößerung 0,5" OLED / 0,75x 0,5" OLED / 0,8x 0,5" OLED / 0,8x Sucherauflösung 3,69 Megapixel (1280 × 960 Bildpunkte) 3,69 Megapixel (1280 × 960 Bildpunkte) 3,69 Megapixel (1280 × 960 Bildpunkte) Displaytyp / Diagonale LCD / 7,6 cm (3,0") LCD / 7,6 cm (3,0") LCD / 7,6 cm (3,0") Displayauflösung 1,62 Megapixel (900 × 600) 1,84 Megapixel (959 × 639) 1,84 Megapixel (959 × 639) beweglich / Touch v / v v (klappbar) / v v / v Akku und Speicher Speichertyp 2x SD (UHS-II) 2x SD (UHS-II) SD (UHS-II) / CFexpress Typ B Speicherkarten-Slots 2 2 2 Akkutyp Li-Ion (NP-W235) Li-Ion (NP-W235) Li-Ion (NP-W235) Akku-Kapazität / Aufnahmen 2200 mA / 600 2200 mA / 740 2200 mA / 680 Gehäuse und Anschlüsse Gehäusematerial / wetterfest Magnesiumlegierung / v Magnesiumlegierung / v Magnesiumlegierung / v Objektiv-Bajonett / Cropfaktor Fujifilm X-Mount Fujifilm X-Mount Fujifilm X-Mount Bodymaße (B :x H :x T) 135 mm × 93 mm × 64 mm 130 mm × 91 mm × 64 mm 136 mm × 93 mm × 85 mm Gewicht (inkl. Akku u. Karte) 607 g 557 g 660 g Anschlüsse USB 3.0 (Typ-C, Ladefunktion), HDMI (Typ D), Mikrofon, Kopfhörer USB 3.2 (Typ-C, Ladefunktion), HDMI (Typ D), Mikrofon, Fernauslöser, Kopfhörer über USB USB 3.2 (Typ-C, Ladefunktion), HDMI (Typ D), Mikrofon, Fernauslöser, Kopfhörer über USB Wireless WLAN 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 LE WLAN 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 WLAN 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

(pen)