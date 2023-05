Fujis X-S20 soll Ende Mai vorgestellt werden

Am 24. Mai 2023 findet die nächste größere Veranstaltung von Fujifilm statt, der sogenannte "X Summit". Dies gab das Unternehmen kürzlich in einem Youtube-Video bekannt. Dort wird auch die bisher nur inoffiziell bekannte Terminverschiebung bestätigt, ursprünglich hätte das Event schon einen Monat vorher zelebriert werden sollen.

Was in dem Video nicht genannt wird, sind die möglichen Neuvorstellungen bei Kameras, die für japanische Unternehmen solche Veranstaltungen rechtfertigen. Schon seit Längerem berichtet aber Fujirumours über eine neue X-S20; und nun ist sich die Gerüchteseite angeblich "zu 100 Prozent sicher" dass diese Kamera dann gezeigt werden soll.

Den unbestätigten Quelleninformationen zufolge soll es sich um einen dedizierten Nachfolger der X-S10 handeln, die in Deutschland Ende 2020 auf den Markt kam. Die vermeintliche S20 soll auf den 26-Megapixel-Sensor der S10 im APS-C-Format setzen, was auch auf eine weiterhin kompakte Kamera hindeutet.

Größerer Akku aus den T-Modellen

Neu soll allerdings der Akku werden, es soll der NP-W235 sein, der auch in den größeren Modellen X-T4 und X-T5 zum Einsatz kommt. Dieser besteht aus zwei Rundzellen, nicht wie beim NP-W126S der S10 aus einem rechteckigen Element. Unklar ist noch, wie Fuji diesen Stromspeicher in einer kleinen Kamera unterbringen will, angesichts dessen sind auch die bisher von Dritten erstellten Renderbilder einer S20 mit Vorsicht zu genießen.

Wenn Fuji weiterhin auf ein kleines Gehäuse und auch auf das bei der S-10 schon vorhandene Klappdisplay setzt, könnte die S20 mit längerer Akkulaufzeit auch interessant für Webvideos sowie Vlogs werden. Zum Preis gibt es noch keine Angaben, die S10 kam für knapp 1.000 Euro auf den Markt und hielt diesen Preis mit den inflationsbedingten Schwankungen bisher ziemlich konstant.

(nie)