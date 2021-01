Funktion abgeschaut: Facebook muss in Italien fast 4 Millionen Euro zahlen

Weil Facebook die Funktion "Nearby" abgeschaut haben soll, muss das soziale Netzwerk in Italien eine Entschädigung in Höhe von 3,8 Millionen Euro zahlen. Das entschied ein Berufungsgericht in Mailand. Die Klage geht bis auf das Jahr 2013 zurück.

Faround hieß die App, die damals in Italien ziemlich beliebt war. Sie konnte Freunde in der Nähe sowie Geschäfte und Restaurants anzeigen. Facebook übernahm diese Funktion in seine Dienste, mit Faround ging es bergab. Die Entwickler reichten Klage ein. Ein erstes Urteil gab ihnen bereits 2016 Recht, wie Reuters berichtet. Die Berufungsentscheidung nun setzt die Summe für die Entschädigung von 350.000 Euro auf knapp 4 Millionen Euro.

Ein Facebook-Sprecher sagte Reuters, sein Unternehmen haben die Entscheidung bekommen und werde sie prüfen.

(emw)