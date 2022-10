Funktionale Programmierung und mehr: BOB-Konferenz sucht Vorträge für Berlin

Am 17. März 2023 soll die BOB-Konferenz nach zwei Online-Veranstaltungen wieder vor Ort in Berlin stattfinden. Die Veranstaltung möchte zahlreiche für Entwicklerinnen und Entwickler interessante Themen jenseits des Mainstreams anbieten. Der Call for Contributions läuft bis zum 21. November 2022.

Traditionell steht die Keynote bereits im Vorfeld fest, die diesmal Yulia Startsev von Mozilla hält.

Für das restliche Programm der BOB-Konferenz suchen die Veranstalter im Call for Contributions Einreichungen für Vorträge und Tutorials unter anderem zu folgenden Themen:

Funktionale Programmierung

Persistente Datenstrukturen und Datenbanken

Event-basierte Modellierung und Architektur

Formale Methoden für korrekte und robuste Software

Abstraktionen für Nebenläufigkeit und Parallelismus

Probabilistische Programmierung

Mathematik und Programmierung

Kontrollierte Seiteneffekte

Bias in Machine-Learning-Systemen

erfolgreiche Digitalisierung in schwierigem Umfeld

konsequente Barrierefreiheit

Systeme mit kritischen Zuverlässigkeitsanforderungen

ökologisch nachhaltige Softwareentwicklung

Referentinnen und Referenten aus unterrepräsentierten Gruppen können wieder Zuschüsse für Reisekosten und Unterkunft beantragen. Wer selbst keinen Vortrag halten möchte, aber Vorschläge hat, kann diese als Kommentar zur BOB-Ankündigung, via E-Mail oder Twitter einreichen.

Das Programm der Konferenz soll am 12. Dezember live gehen.

(rme)