Funktionale Programmierung und mehr: Das Programm der BOB-Konferenz steht

Das Programm zur BOB-Konferenz am 17. März 2023 steht fest. Nach zwei Online-Ausgaben findet die Konferenz nächstes Jahr aller Voraussicht nach wieder in Berlin statt. Bei der Programmgestaltung konnten die Veranstalter aus dem Vollen schöpfen: Der im Oktober gestartete Call for Contributions lag wohl deutlich über dem bisherigen Rekord.

Funktionale Programmierung und Softwarearchitektur

Das Programm der Konferenz besteht aus 14 Vorträgen und acht Tutorials. Traditionell nimmt der Bereich der funktionalen Programmierung einen großen Raum ein. Ein Vortrag beschäftigt sich mit funktionalem Deep Learning in Haskell, ein weiterer mit funktionaler Programmierung jenseits akademischer Anwendungen für CNC-Maschinen.

Als zweites großes Thema steht dieses Jahr die Softwarearchitektur im Programm mit Vorträgen zu Delta-Kodierungen, mathematischen Beweisen für die Korrektheit von Software und den Lehren, die man aus dem Spiel Factorio für die Softwarearchitektur ziehen kann.

Die Keynote hält Yulia Startsev von Mozilla, die über die Arbeit im JavaScript-Komitee zum Thema Module berichten wird.

Die BOB 2023 bietet sowohl englischsprachige als auch deutsche Vorträge und Tutorials. Mit der Veröffentlichung des Programms hat die Registrierung begonnen. Bis zum 31. Januar 23 gilt der Early-Bird-Rabatt. Für Studentinnen und Studenten gibt es ermäßigte Tickets. Weitere Details lassen sich der Ankündigung entnehmen.

