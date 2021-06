Fußabdruck im Mondstaub: Original-Weltraumfotos werden versteigert

Weltall-Fotos von den Anfängen der Raumfahrt werden ab 20. Juni vom Auktionshaus Ketter Kunst online versteigert. Die 377 Originalaufnahmen aus der Sammlung von Victor Martin-Malburet aus Paris entstanden zwischen 1958 und 1972. Berühmte Astronauten wie John Glenn, Buzz Aldrin oder Neil Armstrong hatten sich gegenseitig fotografiert, ebenso wie die atemberaubenden Blicke auf Mond und Erde. Viele der Aufnahmen im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA sind ikonisch, etwa der Fußabdruck im Staub des Mondes. Das Auktionshaus Ketterer Kunst in München spricht vom künstlerischen Erbe der Pioniere im All: "Die Fotos halten den Moment fest, in dem Science Fiction Realität wird."

Astronauten – die wohl wagemutigsten Fotografen

Victor Martin-Malburets hat mehr als 3000 Fotos gesammelt, auch durch Kontakte zu den Raumfahrern und deren Familien. "Astronauten waren die wohl wagemutigsten Fotografen aller Zeiten", begründet er seine Faszination. "Aus ihren nur wenig geschützten Raumkapseln und -anzügen fingen sie mit viel Geschick sensationelle Ansichten ein, die bis heute Ehrfurcht und Staunen hervorrufen." Es sei eine Welt der absoluten Klarheit, farblos, nur mit Schattierungen von Grau.

Auch der deutsche Physiker Ulf Merbold hat bei seinen Missionen ins Weltall viel fotografiert, auch wenn er offiziell dafür eigentlich keine Zeit hatte. "Ich habe jeden Tag mehrere Stunden meiner Freizeit geopfert, um hinauszuschauen und Fotos zu machen", schreibt er im Online-Katalog zur Auktion(PDF). Besonders schätzt er die Ansichten des Erdballs aus der Ferne, weil sie die Verletzlichkeit der Weltkugel deutlich machten: "Diese Bilder verwandeln unseren großen Planeten in das, was er eigentlich ist: ein kleines Raumschiff namens Erde. Das erschüttert die tief verwurzelten Ansichten, die wir Menschen haben."

Bild 1 von 7 Ulf Merbold – als erster Deutscher dreimal im Weltall (7 Bilder) Ulf Dietrich Merbold wurde am 20. Juni 1941 in Greiz geboren. Er ist bisher als einziger Deutscher dreimal im Weltall gewesen.

(Bild: DLR)

(bme)