Fußballspiel "PES 2021": Ein Kader-Update für 30 Euro

Konami wird in die Fußball-Simulation "PES" in diesem Jahr ohne Gameplay-Änderungen veröffentlichen. "PES 2021" kommt lediglich mit einem Kader-Update, das die Teams und Spieler auf den aktuellen Stand bringt, kündigte Konami nun an. Außerdem wird es einen Turniermodus für die kommende Europameisterschaft geben. "PES 2021" wird als eigenständiges Spiel für 30 Euro verkauft.

Den dadurch gesparten Entwicklungsaufwand will Konami in "PES 2022" stecken, das im kommenden Jahr für die Next-Gen-Konsolen erscheinen soll. Dieser Titel soll erstmals mit der Unreal Engine von Epic Games laufen – welche Version gemeint ist, ist unklar. Epic sorgte zuletzt mit einer spektakulären Tech-Demo der neuen Unreal Engine 5 für Aufsehen. Bisher liefen die PES-Spiele mit Konamis eigener Fox Engine.

Jährlich erscheinende Sportspiele stehen bei vielen im Verruf, außer aktualisierten Mannschaften nicht viel zu bieten. Ganz richtig ist das nicht: Spiele wie FIFA und NBA 2k kamen in den vergangenen Jahren teilweise mit frischen Story-Kampagnen und neuen Spielmodi in den Handel. Außerdem ist es üblich, dass die Entwickler von Jahr zu Jahr am Gameplay feilen und Grafik sowie Animationen verbessern.

"FIFA 21" ebenfalls kontrovers

Auch wenn diese Änderungen meist klein sind, machen sie sich gerade bei regelmäßigen Spielern doch bemerkbar. Darauf komplett zu verzichten, ist für Konami ein Risiko: Gerade PC-Spieler, die ihre Mannschaften mithilfe von Mods ohnehin auf dem aktuellen Stand halten können, dürften wenig Interesse an einem bloßen Kader-Update haben. "PES 2021" ist für den PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Die Konsolenversionen sollten auch auf der PS5 und Xbox Series X laufen, ohne jedoch speziell dafür optimiert zu sein.

Auch Konkurrent FIFA sorgt für Kontroversen: Während "FIFA 21" auf Xbox Series X und Playstation 5 bereits mit Grafik-Upgrade erscheint, bleibt die PC-Fassung auf dem technischen Niveau der aktuellen Konsolen stehen. Auf der Nintendo Switch erscheint "FIFA 21" nur als "Legacy Edition". Dahinter steckt wie bei "PES 2021" eine aufgewärmte Version des Spiels aus dem vergangenen Jahr, die zwar neue Trikots und Transfers, aber keine Gameplay-Verbesserungen enthält.

(dahe)