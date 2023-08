GPT-4, Prompt-Vorschläge: ChatGPT wird komfortabler

Wie ChatGPT-Direktor Logan per X aka Twitter mitteilte, wird in den kommenden Tagen eine Version des Chatbots zur Verfügung stehen, die automatisch auf das Modell GPT-4 statt auf GPT-3.5 zugreift. Von diesem Update sollen allerdings nur zahlende Abonnenten profitieren. Die Plus-User sollen zudem dank einer neuen Beta-Version des Code-Interpreters mehrere Dateien gleichzeitig hochladen können, aus denen ChatGPT Daten und Insights extrahieren kann.

Kommt man in der Konversation mit dem KI-Bot nicht weiter, will ChatGPT künftig zielführende Prompts anbieten. Mit diesen sollen sich die Ergebnisse optimieren lassen, bis die vorgeschlagene Antwort den Erwartungen entspricht. Per einfachen Tastenkürzel soll man zudem Chatlisten exportieren oder Code-Blöcke kopieren können, was wiederum die Eingabe erleichtert. Als Beispiel nennt Logan den Listen-Shortcut ⌘ (Ctrl) + /.

Ebenfalls ein Komfortgewinn: Wer ChatGPT nutzt, wird nicht mehr alle zwei Wochen automatisch ausgeloggt – und falls doch, wird er auf einer neuen Willkommensseite begrüßt.

(uk)