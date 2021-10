"GTA The Trilogy": Trailer zeigt überarbeitete Grafik

Rockstar Games will die Remaster von "GTA 3", "GTA Vice City" und "GTA San Andreas" am 11. November veröffentlichen. "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" kostet in der digitalen Version für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC 60 Euro und umfasst die Neuauflagen aller drei klassischen "GTA"-Titel.

In einem Video hat Rockstar Games außerdem erstmals die überarbeitete Grafik der drei Action-Spiele enthüllt. Die Auflösung ist erwartungsgemäß höher, die Texturen schärfer. Weil die Grafik-Grundlage der 20 Jahre alten Originale nicht mehr für Fotorealismus herhalten, wirken sie im ersten Trailer nun etwas comic-artig. Auch Verbesserungen an den Modellen und der Beleuchtung lassen sich in den Vergleichsszenen des Trailers ausmachen. Neben den optischen Änderungen hat Rockstar auch die Steuerung angepasst, die sich nun in Layout und Gefühl an dem jüngsten Ableger "GTA V" orientiert.

Trailer zu "GTA: The Trilogy"

Die Systemanforderungen für "GTA: The Trilogy" bleiben vergleichsweise moderat: Ein Prozessor auf dem Niveau des Intel Core i5-6600K oder AMD FX-6300 genügt genau wie eine Nvidia GeForce GTX 760 oder eine AMD Radeon R9 280. Mit einer Nvidia-Grafikkarte kann man DLSS anschalten, um den Titel in niedrigerer Auflösung ohne großen Verlust der visuellen Qualität zu spielen. Etwas hoch sind aber die Mindestanforderungen an den Arbeitsspeicher: Laut Rockstar setzt die Remaster-Trilogie 8 GByte RAM voraus. Auf der Festplatte oder der SSD brauchen alle drei Spiele zusammen 45 GByte Speicherplatz.

Remaster für 60 Euro

Für Diskussionen in der Community sorgt neben dem neuen Grafikstil auch der Preis: Die Remaster-Trilogie von "GTA 3", "GTA Vice City" und "GTA San Andreas" kostet 60 Euro, also etwa so viel wie ein neuer Vollpreistitel. Die Originale gab es auf Steam für wenige Euro, allerdings können sie dort mittlerweile nicht mehr gekauft werden: Rockstar hat dafür gesorgt, dass alle drei Titel aus dem Store entfernt wurden. Abonnentinnen und Abonnenten des Xbox Game Pass können die Remaster-Trilogie ohne Aufpreis spielen.

Alle drei "GTA"-Spiele, die bald in der Definitive Edition zusammengepackt werden, sind ursprünglich für die Playstation 2 erschienen. Der jüngste Teil, "GTA San Andreas", kam 2004 in den Handel. Rockstar Games hat noch ein weiteres Remaster in Arbeit: Das für PS4 und Xbox One erschienene "GTA 5" wird für Xbox Series und PS5 aktualisiert. Die neue Version soll im März 2022 erscheinen.

(dahe)