"GTA The Trilogy": Verkaufsstopp offenbar wegen unlizenzierter Musikstücke

Die Remaster von "GTA 3", "GTA Vice City" und "GTA San Andreas" wurden offenbar wegen unlizenzierter Musikstücke aus dem Rockstar Games Launcher entfernt. Dataminer hatten die Tracks in der PC-Fassung gefunden. Mittlerweile ist die "GTA Trilogy" wieder erhältlich – aber die Musikstücke fehlen.

Unmittelbar nach dem Launch hatte Rockstar Games die PC-Version der "GTA Trilogy" aus dem eigenen Spiele-Store entfernt, um "versehentlich eingebaute Spieldateien" zu entfernen. Dieser Verkaufsstopp hielt über das komplette Wochenende an, erst in der Nacht zum Montag schaltete Rockstar die Remaster-Sammlung wieder in seinem Store frei. Wer schnell genug war, die Spiele vor dem Verkaufsstopp zu kaufen, konnte währenddessen offenbar ebenfalls nicht spielen.

In der Community wird viel darüber spekuliert, was genau der Grund für das vorübergehende Verschwinden aus dem Rockstar Games Launcher sein könnte. Dataminer hatten etwa den Code der berüchtigten "Hot Coffee"-Zusatzinhalte von "GTA San Andreas" im Spielcode entdeckt. Dabei handelte sich um Sex-Szenen, die im eigentlichen Spiel nicht zu sehen sein sollten, aber durch Modder freigeschaltet werden konnten.

Auch die "GTA Trilogy" enthielt noch den Code dieser umstrittenen Abschnitte, die Rockstar einst mehrere Klagen eingebracht hatten. Allerdings fehlen Animationen und Modelle, sodass die Code-Zeilen an sich kaum ein Problem sein dürften – zumal sie auch im "San Andreas"-Original, das bis vor Kurzem auf Steam und in anderen PC-Stores zu finden war, ebenfalls vorhanden waren.

Der wahrscheinlichere Grund für den Verkaufsstopp: Im Code von "GTA The Trilogy" hatten Dataminer aber auch Musikstücke aus dem Original gefunden, deren Lizenzen mittlerweile ausgelaufen sind. Rockstar hatte deren Wiedergabe im Spiel offenbar nur mit einem Script unterbunden, die Stücke selbst sollen aber im Ogg-Format von Vorbis vorgelegen haben. In der neuen Version, die Rockstar nun nach dem Verkaufsstopp im eigenen Store neu veröffentlicht hat, sollen diese Dateien fehlen.

Bugs und Glitches

Die Konsolenfassungen von "GTA The Trilogy" waren durchgängig verfügbar, nur die PC-Fassung war vom Verkaufsstopp betroffen. "GTA 3", "GTA Vice City" und "GTA San Andreas" gehören zu den Klassikern der Videospielgeschichte. Sie sind die ersten Spiele der "GTA"-Reihe, die aus der Schulterperspektive gesteuert wurden.

Doch das Remaster der Kult-Titel gleicht eher einer Pannenshow als einer Videospiel-Andacht: Viele Fans ärgern sich beispielsweise über die Comic-Grafik sowie zahlreiche Bugs, die mit der Neuauflage eingeführt wurden. Kritisiert wird auch, dass Rockstar Games der Fachpresse keine Muster für Vorabtests zur Verfügung gestellt hat. Die "GTA Trilogy" kostet für den PC 60 Euro. Die Originale gab es auf Steam für wenige Euro, allerdings können sie dort mittlerweile nicht mehr gekauft werden: Rockstar hat dafür gesorgt, dass alle drei Titel aus dem Store entfernt wurden.

