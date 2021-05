Gaia-X: Spezifikationen der Federation Services abgeschlossen

Die Spezifikationen der ersten vier Gaia-X Federation Services sind fertiggestellt. Bei ihnen handelt sich um die Basis für souveräne Identitäten, einen Katalog für Anbieter und Dienste, Hilfestellungen für den souveränen Datenaustausch und Compliance-Betrachtungen. Mit Gaia-X fördert die EU den Aufbau einer föderierten und transparenten Cloud-Infrastruktur ohne Lock-In-Effekte.

Erstere Federation Services heißen auch Identity & Trust Service und umfassen die Authentifizierung und Autorisierung, das Credential Management, ein dezentrales Identitätsmanagement sowie das Verifizieren von analogen Credentials. Der Katalog erhält den Namen Federated Catalogue. Er bündelt alle Angebote von Providern, Nutzer sollen in ihm den für sie passendsten Dienst finden.

Vier Spezifikationen, Ausschreibungen folgen

In den sogenannten Sovereign Data Exchange Services ist in erster Linie die Verhandlung von Datenverträgen über das Netz geregelt. So sollen sich Data Usage Policies durchsetzen lassen. Die Compliance Services definieren schließlich, wie Provider und ihre Dienste in Gaia-X aufgenommen werden. Ferner umfassen sie technische Ansätze, um die Einhaltung der gemeinsamen Regeln (Policy Rules) zu überwachen.

Zusätzlich ist die Spezifikation einer Integrationsebene abgeschlossen: Das Gaia-X Portal soll unter anderem beim Onboarding und Akkreditieren von Teilnehmern sowie beim Orchestrieren und Provisionieren von Diensten helfen.

Als Nächstes will das Projektbüro die 17 definierten Gewerke EU-weit ausschreiben und vergeben. Ziel ist es, dass Ende 2021 die ersten Dienste zur Verfügung stehen. An den Spezifikationen der Federation Services waren viele Unternehmen beteiligt, Details hierzu finden sich auf gxfs.de. IT-Unternehmen und EU setzen in Gaia-X große Hoffnungen, um mit dem Projekt den US-Cloud-Anbietern auf Augenhöhe begegnen zu können.

