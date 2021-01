Galaxy A12 und A02s: Samsung startet mit zwei Einsteiger-Handys ins Jahr

Samsung hat zwei neue Einsteiger-Handys mit großen Akkus angekündigt. Das Galaxy A12 und das Galaxy A02s haben eine Akkukapazität von 5000 mAh bei Preisen von unter 200 Euro. Beide Modelle kommen außerdem mit einem 6,5 Zoll-Display, das mit 1.600 x 720 Pixeln vergleichsweise niedrig auflöst.

Das Galaxy A12 ist mit einem Preis von 180 Euro das etwas teurere der beiden neuen Samsung-Smartphones. Auf seiner Rückseite sitzen insgesamt vier Kameras, das Hauptmodul schießt Fotos mit 48 Megapixeln. Es wird von einem Mediatek Helio P35 angetrieben, der Arbeitsspeicher liegt bei 4 GByte. Käufern steht 64 GByte an internem Speicherplatz zur Verfügung, der sich per MicroSD-Karte erweitern lässt.

Für 150 Euro verkauft Samsung das Galaxy A02s. Im Vergleich zum teurere A12 ist die Technik des A02s etwas schwächer: Lediglich 3 GByte an Arbeitsspeicher sind verbaut. Der interne Speicherplatz ist mit 32 GByte etwas knapp bemessen, wie beim teureren Modell ist allerdings ein MicroSD-Slot vorhanden. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 450 zum Einsatz.

Beide Einsteiger-Smartphones laufen zum Start mit Android 10. Das Galaxy A12 wird laut Samsung ab Januar in Deutschland verkauft, das A02s soll im Frühjahr auf den Markt kommen.

Galaxy S21 am 14. Januar

Am 14. Januar wird Samsung im Rahmen eines Unpacked-Events sein neues Spitzenmodell ankündigen. Das Galaxy S21 wird in drei verschiedenen Varianten erwartet: Die Standard-Version, eine Plus-Variante mit größerem Display sowie eine "Ultra"-Ausführung mit besseren Kameras. Diese Ultra-Ausführung soll außerdem den Samsung-Eingabestift S-Pen unterstützen – das wäre eine Premiere bei den Smartphones der Galaxy-S-Reihe. Die Note-Handys, die in der Vergangenheit für die Nutzung des S-Pen ausgelegt waren, werden dagegen wohl nicht mehr produziert.

