Galaxy Note 20: Samsung lädt zur Vorstellung am 5. August

Am 5. August will Samsung neue Smartphones vorstellen. Das Unternehmen hat ein Video veröffentlicht, in dem der Termin für den kommenden Unpacked-Livestream angekündigt wird. Als gesichert gilt, dass im Zuge des Events das Galaxy Note 20 vorgestellt wird. Daneben könnte auch ein neues Falthandy auf dem Plan stehen.

Samsungs Video zur Unpacked-Veranstaltung

In dem Video ist außer einem kupferfarbenen Tropfen nichts zu sehen. Es dürfte sich dabei um eine der Farben des kommenden Galaxy Note 20 Ultra handeln. Mögliche Bilder des Geräts waren auf Samsungs russischer Website aufgetaucht. Die Farbe des gezeigten Handys entspricht dem Kupfer-Tropfen aus dem Video.

Besserer Prozessor, größerer Akku

Bild von Samsungs russischer Webseite, das möglicherweise das Note 20 zeigt. (Bild: Samsung)

Offizielle Angaben zu der Hardware des kommenden Samsung-Spitzenmodells gibt es noch nicht. Als Prozessor dürfte das Highend-Modell Snapdragon 865 zum Einsatz kommen, bei der Ultra-Variante möglicherweise sogar der bisher noch nicht angekündigte Snapdragon 865 Plus.

In den deutschen Modellen baut Samsung traditionell die eigenen Exynos-Prozessoren ein, die in der Regel schwächer als die Qualcomm-Äquivalente ausfallen. Ein Kandidat ist der Exynos 992. Laut Sammobile könnte das Galaxy Note 20 einen Akku mit einer Kapazität von 4300 mAh bekommen. Das Unpacked-Event soll am 5. August um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden, und zwar als reiner Livestream ohne Studio-Publikum.

(dahe)