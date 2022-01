Galaxy S21 FE 5G: Samsung macht sich selbst Konkurrenz

Eins für die Fans: Samsung stellt auf der CES 2022 in Las Vegas das neue Smartphone Galaxy S21 FE 5G vor. Das Kürzel "FE" steht für die Fan Edition, die mit dem S20 FE im Jahr 2020 ihren Anfang nahm. Das neue Modell startet kurz vor der kommenden Galaxy-S22-Baureihe und soll mit vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis auf Kundenfang gehen.

Das Galaxy S21 FE 5G sieht bis auf den leicht abgewandelten Kamerabuckel aus wie die verwandten Modelle der S21-Serie. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 888 von Qualcomm zum Einsatz, der je nach Variante auf 6 oder 8 GByte Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicherplatz des Galaxy S21 FE 5G beträgt 128 oder 256 GByte, Platz für eine Speicherkarte zur Erweiterung gibt es nicht. Das 6,4 Zoll große OLED-Display mit abgerundeten Ecken und kleinem Loch für die Frontkamera stellt 2340 x 1080 Pixel dar. Die maximale Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hz. Unter dem Display sitzt ein Fingerabdrucksensor zum Entsperren als Alternative zur Gesichtserkennung.

Im 177 Gramm schweren S21 FE haben insgesamt vier Kameras Platz, die höchste Auflösung besitzt die Selfie-Knipse mit 23 Megapixel. Die Hauptkamera bilden Weitwinkel (12 Megapixel), Dreifach-Tele (8 Megapixel) und Ultraweitwinkel (12 Megapixel). Das Galaxy S21 FE wird mit der neuen One UI 4 ausgeliefert, die auf Android 12 basiert. Der 4500-mAh-Akku lässt sich wahlweise per USB-C-Kabel mit maximal 25 Watt oder drahtlos mit bis zu 15 Watt mit Strom versorgen. Das Gehäuse des Samsung Galaxy S21 FE 5G ist nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Erste Alternative zum S21 FE ist das S21

Die Fan Edition des Galaxy S21 ist bereits ab dem 11. Januar zu kaufen. Den Preis hat Samsung auf 749 Euro für die kleine Speicherversion festgelegt. Damit sortiert sich das Galaxy S21 FE 5G in der gehobenen Mittelklasse und unterhalb der vierstellig teuren Luxus-Smartphones ein. Mit dem Galaxy S21 ohne FE-Zusatz hat Samsung allerdings ein Android-Smartphone in genau dieser Preisklasse im Sortiment. Das ist kaum schlechter ausgestattet und sieht dem S21 FE 5G noch dazu zum Verwechseln ähnlich. Die Fan-Edition wird in anderen Farbvarianten angeboten: Neben Schwarz und Weiß stehen auch Olivgrün und ein blasses Lila zur Wahl.

Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden S21-Brüdern liegt im Prozessor. Anders als das Galaxy S21 FE 5G hat das normale S21 keinen Snapdragon-Chip, sondern einen von Samsung selbst entwickelten Exynos 2100 im Bauch. Dessen Leistung liegt auf einem ähnlichen Niveau, allerdings gilt der Exynos-Prozessor als weniger energieeffizient im Vergleich mit dem Snapdragon 888, der allerdings bei starker Belastung zum Überhitzen neigt.

(sht)