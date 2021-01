Galaxy S21 Unpacked: Samsung-Smartphone wird am 14. Januar enthüllt

Am 14. Januar wird Samsung sein neues Spitzensmartphone Galaxy S21 vorstellen. Den Termin für das "Unpacked"-Event hat Samsung nun per Video und an die Presse verschickte Einladung bekanntgegeben. Wie üblich wird der Livestream der Vorstellung auch ins Netz übertragen. Er findet um 16 Uhr deutscher Zeit statt.

Wie in den vergangenen Jahren sind die Eckdaten des Galaxy S21 schon im Vorfeld der Ankündigung aus diversen Leaks bekannt. Ausgehend von diesen inoffiziellen Informationen werden drei verschiedene Varianten des S21 erwartet: Die Standard-Version, eine Plus-Variante mit größerem Display sowie eine "Ultra"-Ausführung mit besseren Kameras.

Diese Ultra-Ausführung soll außerdem den Samsung-Eingabestitft S-Pen unterstützen – das wäre eine Premiere bei den Smartphones der Galaxy-S-Reihe. Bisher waren die S-Pens der Note-Reihe vorbehalten. Samsung will allerdings wohl keine Note-Handys mehr produzieren.

In Deutschland werden alle drei Galaxy-Modelle mit dem SoC Exynos 2100 erwartet – in vielen anderen Ländern setzt Samsung dagegen auf den Snapdragon 875 von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher soll je nach Modell zwischen 8 und 12 GByte betragen.

Akku und Display wachsen mit Preis

Bereits im November hatte Android Police umfassende Hardware-Details zu den neuen S21-Smartphones veröffentlicht. Demnach hat das S21 mit 4000 mAh den kleinsten Akku. Das S21 Plus hat dagegen einen Akku mit 4800 mAh, das S21 Ultra mit 5000 mAh. Auch die Display-Größe wächst von Version zu Version. Das größte Modell, das S21 Ultra, hat demnach einen 6,8 Zoll großen OLED-Bildschirm. Die Displays aller S21-Versionen werden mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz erwartet.

Noch nicht bekannt sind die Preise der S21-Smartphones. Voraussichtlich werden sie von den Kosten vorheriger Smartphone-Generationen nicht groß abweichen. Die Preise dürften sich also zwischen 800 Euro für das günstigste und mindestens 1200 Euro für das teuerste Modell bewegen.

