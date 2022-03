Galaxy S22: Update lässt User Leistungs-Drossel abschalten

Samsung hat ein Update für das Galaxy S22 veröffentlicht, das die Leistungsdrossel seines Spitzen-Smartphones aushebelt. Zuvor hatte Samsung bestätigt, dass der sogenannte "Game Optimizing Service" (GOS)" unter anderem verhindern soll, dass Handys bei Spielen überhitzen.

Zuerst war Nutzerinnen und Nutzern in Südkorea aufgefallen, dass das S22 in Spielen nicht die Leistung abrief, die von Benchmark angezeigt wurde. Benchmark-Tools seien keine Spiele-Apps und werden daher nicht gedrosselt, begründete Samsung dieses Vorgehen.

Als Reaktion auf die Kritik kündigte Samsung dennoch ein Update an, mit dem sich die Leistungs-Handbremse deaktivieren lässt. Seit dem 12. März wird diese neue Software-Version auf das Galaxy S22 verteilt. Nach dem Update soll das Handy bei Mobilspielen standardmäßig die volle Leistung abrufen. Laut den Patchnotes kann man diese "alternative Spielleistungsverwaltung" allerdings jederzeit im Game Booster abschalten, wenn man Strom sparen und das Handy vor dem Überhitzen schützen möchte.

SoC bekommt Hitzefrei

Das Fachmagazin Android Authority hatte Berichte und Analysen von Usern zusammen, die Samsungs Prozessor-Drossel belegen sollen. Demnach zeigten auf Samsung-Handys diverse Benchmark-Apps Leistung, die in Spielen nicht völlig zum Zug kam. Der Fall erinnert an das Vorgehen von Samsung-Konkurrent OnePlus, das im vergangenen Jahr Gegenstand von Kontroversen wurde. Der Qualcomm-SoC Snapdragon 888 des OnePlus 9 schnitt in bestimmten Benchmark-Szenarien überraschend schwach ab. Je nach Anwendung nutzte das OnePlus-Smartphone demnach nur bestimmte Kerne des Chips. OnePlus bestätigte schließlich, dass der SoC bei bestimmten Apps gedrosselt wird.

"Wir haben in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, die Geräteperformance bei vielen beliebten Apps wie Google Chrome zu optimieren, indem wir die Leistung an die Anforderungen der jeweiligen App anpassen", sagte OnePlus damals. Auch OnePlus habe damit Strom sparen und Hitze reduzieren wollen. Schließlich räumte OnePlus Nutzerinnen und Nutzern ebenfalls die Möglichkeit ein, die Leistungsdrossel auf Wunsch zu deaktivieren.

