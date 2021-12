Galaxy Tab A8: Samsungs 10,5-Zoll-Tablet kostet 230 Euro

Samsung bietet ab Januar mit dem Galaxy Tab A8 ein neues Einsteiger-Tablet an. Das Galaxy Tab A8 darf nicht mit dem Tab A8.0 von 2019 verwechselt werden, die beiden Geräte haben abseits des Namens nicht viel miteinander zu tun. Das fängt schon beim Display an: Das neue Modell hat einen 10,5 Zoll großen Bildschirm, während das Panel der Ausgabe von 2019 nur 8 Zoll maß. Stattdessen ist das Tab A8 als überholte Version des Tab A7 zu verstehen.

Das TFT-Display des Samsung Galaxy Tab A8 hat eine Auflösung von 1920 × 1200 Pixel und kommt mit einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz aus. Das entspricht einem Format von 16:10, was sich generell eher für Produktivität als Medienkonsum anbietet – bei den meisten Youtube-Videos muss man etwa mit schwarzen Rändern über und unter dem Video leben. Vier integrierte Lautsprecher unterstützen laut Samsung Dolby Surround.

Laut Samsung ist der SoC des Tab A8 zehn Prozent flotter als der des Tab A7. Das Unternehmen verrät aber nicht, um welches CPU-Modell es sich handelt. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Unisoc Tiger T618 mit zwei Cortex-A75-Kernen und sechs A55-Kernen. Die Akkukapazität gibt Samsung bei 7,040 mAh an.

Wenig Speicher

Recht knapp sind sowohl Arbeits- als auch Flashspeicher bemessen: In Deutschland wird lediglich eine Variante mit 3 GByte RAM und 32 GByte Speicherplatz eingebaut. Wer mehr braucht, kann zumindest den Flash-Speicher per MicroSD-Karte auf brauchbare Ausmaße erweitern. Zu den weiteren Anschlüssen gehört eine Klinkenbuchse für kabelgebundene Kopfhörer.

Bei den Kameras spart Samsung ebenfalls: An der Vorderseite muss eine 5-Megapixel-Kamera für Videocalls genügen, während man mit der 8-Megapixel-Kamera an der Rückseite Schnappschüsse anfertigen kann. Das 500 Gramm schwere Gerät wird in Deutschland für 230 Euro in der WiFi-Variante angeboten. Wer mobil ins Internet möchte, muss 50 Euro mehr für eine LTE-Version hinblättern. Es läuft zum Marktstart mit Android-Version 11.

(dahe)