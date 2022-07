Galaxy Unpacked: Samsung plant Vorstellung neuer Foldables am 10. August

Der Smartphone- und Unterhaltungselektronikhersteller Samsung plant die Vorstellung neuer Foldables auf einem "Galaxy Unpacked"-Event am 10. August. Wie Samsung am Mittwoch mitteilte, lautet das Motto des Events "Unfold your World". Konkrete Informationen, welche Geräte Samsung vorstellen wird, machte Samsung zunächst nicht.

Ein kurzes Video lässt allerdings vermuten, dass es sich wohl um die Klapp-Smartphones Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 handeln wird. Sie treten die Nachfolge des Samsung Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Flip 3 an. Ebenfalls wahrscheinlich ist die Präsentation der Galaxy Watch 5, Nachfolger der Galaxy Watch 4, sowie möglicherweise einer Pro-Version mit der Bezeichnung Galaxy Watch 5 Pro.

Im Mai tauchte ein erstes inoffizielles Rendering zum Galaxy Z Fold 4 bei OnLeaks auf. In den letzten Tagen kamen Fotos hinzu, auf 91mobiles zu sehen sind. Zu den Spezifikationen gibt es zunächst keine verlässlichen Informationen.

Das Galaxy Unpacked Event wird am 10. August live auf Samsung.com sowie dem Youtube-Kanal von Samsung gestreamt. Der Stream startet um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

