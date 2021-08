Galaxy Watch 4: Samsung streicht iPhone-Support

Samsungs neue Galaxy-Smartwatches sind nicht länger mit dem iPhone kompatibel: Die Modelle der Galaxy-Watch-4-Reihe lassen sich nur noch mit Android-Geräten koppeln, der Support für iOS fehlt. Ein Grund für die Änderung nennt Samsung nicht. Auf der Galaxy Watch 4 läuft das in Zusammenarbeit mit Google entwickelte Wear OS, in dem Samsungs hauseigenes Betriebssystem Tizen aufgegangen ist.

Alte Galaxy-Watches bleiben kompatibel

Samsung hatte die neue Galaxy Watch 4 am Mittwoch vorgestellt. Ob der Hersteller mit dem Wegfall des iOS-Supports auf fehlende Nachfrage durch iPhone-Besitzer reagiert, bleibt offen. Auch ob andere neue Wear-OS-Smartwatches den iOS-Support einstellen werden, muss sich erst zeigen. Google vertreibt bislang noch eine Wear-OS-App zur iPhone-Kopplung in Apples App Store.

Ältere Galaxy-Watches sollen iPhones weiterhin unterstützen, wie Samsung gegenüber Ars Technica betonte. iPhone-Nutzer sind darüber etwa in der Lage, Apps und Einstellungen einzurichten sowie die Uhr zu suchen oder auch Musik zu übertragen. Zur Nutzung zentraler Health-Funktionen der Smartwatch wie EKG ist wie zuvor schon zudem ein Galaxy-Smartphone des Herstellers erforderlich.

Apple Watch bleibt an iPhone gebunden

Mit zunehmender Komplexität besonders bei Sensoren und Health-Funktionen scheinen Hersteller ihre Smart- und Fitnesswatches zunehmend an die eigene Health-Plattform zu binden – so wie auch Apple selbst: Die Apple Watch lässt sich ausschließlich im Zusammenspiel mit einem iPhone verwenden. Obwohl die Apple-Uhr in immer mehr Bereichen auch ganz ohne mitgeführtes iPhone arbeitet – insbesondere die Mobilfunkmodelle – bleibt ein iPhone zum Setup und Abgleich bestimmter Daten eine zwingende Voraussetzung.

Mit der Familienkonfiguration lässt sich eine Apple Watch inzwischen auch für Dritte ohne iPhone einrichten, das ist aber vorrangig für Kinder und Senioren gedacht und bringt erhebliche Einschränkungen mit sich.

(lbe)