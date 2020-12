Game Awards 2020: "The Last of Us 2" räumt ab

Bei den Game Awards 2020 ging der Hauptpreis für das beste Spiel des Jahres an Naughty Dogs "The Last of Us Part 2". Das Actionspiel setzte sich gegen "Animal Crossing", "Doom Eternal", das Remake von "Final Fantasy VII", "Ghost of Tsushima" und "Hades" durch. Das einen Tag vor der Preisverleihung veröffentlichte "Cyberpunk 2077" wurde nicht berücksichtigt.

Neben dem Hauptpreis war "The Last of Us Part 2" auch in mehreren weiteren Kategorien erfolgreich. Unter anderem gingen die Preise für die beste Game Direction und die beste Story an das Action-Spiel von Naughty Dog. Laura Bailey, die die Figur Abby in "TLOU2" spielt, bekam außerdem den Preis für die beste Schauspielleistung. Unter Serienfans ist "The Last of Us Part 2" unter anderem wegen seiner düsteren Erzählung umstritten.

Als bestes Indie-Spiel wurde "Hades" von Supergiant Games ausgezeichnet. "Animal Crossing: New Horizons" bekam die Auszeichnung für das beste Familienspiel, zum besten Multiplayer-Titel wurde Among Us ausgezeichnet. Die Game Awards gelten als wichtigste Preise in der Spielebranche.

Die Gewinner in der Übersicht:

Spiel des Jahres : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Beste Game Direction : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Beste Erzählung : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Beste Art Direction : "Ghost of Tsushima"

: "Ghost of Tsushima" Beste Musik : "Final Fantasy 7 Remake"

: "Final Fantasy 7 Remake" Bestes Audio-Design : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Beste Schauspielleistung : Laura Bailey als Abby in "The Last of Us Part 2"

: Laura Bailey als Abby in "The Last of Us Part 2" Games for Impact : "Tell Me Why"

: "Tell Me Why" Bestes laufendes Spiel : "No Man's Sky"

: "No Man's Sky" Bestes Indie-Spiel : "Hades"

: "Hades" Bestes Mobilspiel : "Among Us"

: "Among Us" Bester Community-Support : "Fall Guys"

: "Fall Guys" Bestes VR/AR-Spiel : "Half-Life: Alyx"

: "Half-Life: Alyx" Innovation in Zugänglichkeit : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Bestes Action-Spiel : "Hades"

: "Hades" Bestes Action-Adventure : "The Last of Us Part 2"

: "The Last of Us Part 2" Bestes Rollenspiel : "Final Fantasy 7 Remake"

: "Final Fantasy 7 Remake" Bestes Kampfspiel : "Mortal Kombat 11: Ultimate Edition"

: "Mortal Kombat 11: Ultimate Edition" Bestes Familienspiel : "Animal Crossing: New Horizons"

: "Animal Crossing: New Horizons" Bestes Simulations- oder Strategiespiel : "Microsoft Flight Simulator"

: "Microsoft Flight Simulator" Bestes Debüt : "Phasmophobia"

: "Phasmophobia" Meisterwartetes Spiel : "Elden Ring"

: "Elden Ring" Publikumspreis : "Ghost of Tsushima"

: "Ghost of Tsushima" Bestes E-Sports-Spiel: "League of Legends"

Trailer zu "Mass Effect" und "Dragon Age"

Neben den Preisverleihungen wurden auf den Game Awards auch einige Trailer zu bekannten und neuen Projekten gezeigt. Das kultige Entwicklerstudio Bioware hatte beispielsweise zwei Teaser zu "Mass Effect" und "Dragon Age" im Gepäck.

Trailer zu "Dragon Age"

Nach wie vor ist allerdings nicht viel über die beiden Großprojekte des Studios bekannt. Zum neuen "Dragon Age" wurde bislang kein Gameplay gezeigt. Der neue Teaser zu "Mass Effect" deutet dagegen die Rückkehr von Commander Shepard aus der Original-Trilogie an.

Trailer zu "Mass Effect"

Exklusiv für die Xbox wird eine Neuauflage von "Perfect Dark" entwickelt. Zuständig ist das Studio The Initiative, das 2018 von Microsoft ins Leben gerufen wurde.

Trailer zur Neuauflage von "Perfect Dark"

Striking Distance Studios, ein Entwicklerteam um die Schöpfer des Sci-Fi-Horrorspiels "Dead Space", arbeiten an einem neuen Titel namens "The Callisto Protocol". Wer gerne ein neues "Dead Space" spielen würde, könnte hier passenden Ersatz finden: Die Parallelen sind offensichtlich.

Trailer zu "The Callisto Protocol"

