Game Awards 2021: "It Takes Two" ist das Spiel des Jahres

"It Takes Two" wurde bei den Game Awards 2021 als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet. Das Koop-Spiel wurde von den schwedischen Hazelight Studios entwickelt und von Electronic Arts vertrieben. Neben dem Hauptpreis gewann "It Takes Two" auch die Preise für das beste Familienspiel und das beste Mehrspieler-Spiel.

Mechanisch hat "It Takes Two" Ähnlichkeiten zu Hazelights vorherigem Koop-Titel "A Way Out": Das Spiel kann lediglich zu zweit gespielt werden, wobei es ausreicht, wenn eine Person den Titel kauft. Gemeinsam schlägt man sich mit dem Koop-Partner oder der Koop-Partnerin durch eine bunt designte Spielwelt, in der man gemeinsam Rätsel lösen und Aufgaben bewältigen muss. "It Takes Two" kann sowohl im Splitscreen als auch online kooperativ gespielt werden. Gelobt wurde das Koop-Spiel für seine liebevolle Geschichte und die Verschränkung von Erzählung und Gameplay. Bei der Wahl zum "Spiel des Jahres" setzte es sich unter anderem gegen "Deathloop", "Metroid Dread" und "Ratchet & Clank: Rift Apart" durch.

Live-Kommentar zu den Game Awards 2021 von heise online

Zufrieden mit der Award-Ausbeute darf auch Playground Games sein: Das Microsoft-Studio hat mit seinem kürzlich erschienenen Rennspiel "Forza Horizon 5" drei Preise gewonnen, nämlich die Auszeichnungen für das beste Renn-/Sportspiel, das beste Audio-Design und die beste Innovation in Zugänglichkeit. Das Rollenspiel "Kena: Bridge of Spirits" bekam die Preise für das beste Indie-Spiel und das beste Debüt-Spiel. Im Community-Voting setzte sich das gerade erst auf den Markt gekommene "Halo Infinite" durch.

Die Gewinner in der Übersicht

Spiel des Jahres: "It Takes Two"

Beste Game Direction: "Deathloop"

Beste Erzählung: "Marvel’s Guardians of the Galaxy"

Beste Art Direction: "Deathloop"

Beste Musik: "NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe)"

Bestes Audio-Design: "Forza Horizon 5"

Beste Schauspielleistung: Maggie Robertson als Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Games for Impact: "Life is Strange: True Colors "

Bestes laufendes Spiel: "Final Fantasy 14 Online"

Bestes Indie-Spiel: "Kena: Bridge of Spirits"

Bestes Debut: "Kena: Bridge of Spirits"

Bestes Mobilspiel: "Genshin Impact"

Bester Community-Support: "Final Fantasy 14 Online"

Bestes VR/AR-Spiel: "Resident Evil 4"

Innovation in Zugänglichkeit: "Forza Horizon 5"

Bestes Action-Spiel: "Returnal"

Bestes Action-Adventure: "Metroid Dread"

Bestes Rollenspiel: "Tales of Arise"

Bestes Kampfspiel: "Guilty Gear Strive"

Bestes Sport/Rennspiel: "Forza Horizon 5"

Bestes Familienspiel: "It Takes Two"

Bestes Simulations- oder Strategiespiel: "Age of Empires 4"

Bestes Mehrspielerspiel: "It Takes Two"

Meisterwartetes Spiel: "Elden Ring"

Bestes E-Sports-Spiel: "League of Legends

"Players' Voice"-Award: "Halo Infinite"

Siegerehrungen und Neuankündigungen

Die Game-Awards-Show ist die wichtigste Preisverleihung der Spielebranche. Spiele werden zuerst von einer Journalisten-Jury vorausgewählt, die Gewinner darf die Community mitentscheiden: Das Voting der Jury zählt 90 Prozent, die Wahl der Spielerinnen und Spieler fließt mit 10 Prozent in das Ergebnis ein – nur beim Players' Choice Award sucht sich die Community im Alleingang den Gewinner aus. Im vergangenen Jahr hatte "The Last of Us Part 2" die wichtigsten Preise eingeheimst.

In den vergangenen Jahren haben sich die Game Awards immer mehr zu einer Leitveranstaltung der Videospielbranche entwickelt. Neben den Siegerehrungen besteht die Veranstaltung zu großen Teilen aus Trailern und Neuankündigungen in einer Größenordnung, wie man sie sonst nur bei der E3 bekommt. Zu den wichtigsten Neuankündigungen der Game Awards 2021 zählen "Star Wars Eclipse" und "Wonder Woman".

(dahe)