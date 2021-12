Game Awards 2021: Neue Spiele zu "Star Trek", "Star Wars" und "Dune"

Zahlreiche Entwickler haben die Game Awards 2021 genutzt, um ihre neuen Titel vorzustellen. Bei der von Geoff Keighley moderierten Show kamen vor allem Fans der Science-Fiction auf ihre Kosten: Unter anderem wurden Spiele gezeigt, die in den Universen von "Star Trek", "Star Wars" und "Dune" spielen.

Live-Kommentar der Game Awards 2021 von heise online

Die wichtigsten Trailer und Neuigkeiten der Game Awards 2021 in der Übersicht:

"Star Wars Eclipse"

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript Trailer zu "Star Wars: Eclipse" (Quelle: Quantic Dream)

Quantic Dream macht einzigartige Spiele: Das Studio hinter Titeln wie "Heavy Rain" und "Detroit Become Human" hat sich auf besonders filmische Adventure Games spezialisiert, die üblicherweise die interaktive Erzählung vor das Gameplay stellen. Nun bekommt das Studio die Möglichkeit, ein Spiel mit der wohl wichtigsten Videospiel-Lizenz überhaupt zu entwickeln: "Star Wars Eclipse" soll zur Zeit der Hohen Republik spielen, also etwa 200 Jahre vor Episode 1 "Die Dunkle Bedrohung".

Bisher gab es vor allem Bücher und Comics zu dieser noch neuen "Star Wars"-Epoche, Quantic Dream steuert ein Videospiel bei – wann es rauskommt, ist offen. Der Trailer zeigt hübsche, wenn auch nur bedingt aussagekräftige Render-Szenen mit unverwechselbarem "Star Wars"-Bravado. Das Studio vermarktet "Star Wars Eclipse" als Action-Adventure – es ist also möglich, dass das neue Spiel des Studios action- und gameplay-lastiger wird als seine bisherigen Titel.

"Star Trek: Resurgence"

Trailer zu "Star Trek Resurgence"

Auch Fans von "Star Trek" wurden bei den Game Awards beglückt: "Resurgence" wird von Dramatic Labs entwickelt, ein junges Studio, das hauptsächlich aus ehemaligen "Telltale"-Entwicklerinnen und -Entwicklern bestehen soll. Kein Wunder also, dass der erste Trailer eine eher narrative als mechanische Spielerfahrung in Aussicht stellt: In "Resurgence" erleben Spielerinnen und Spieler eine interaktive Story, während der sie immer wieder Entscheidungen treffen müssen.

Die Geschichte soll nach den Geschehnissen von "Star Trek: The Next Generation" spielen, dabei wird man unter anderem auf "Spock" treffen. Im Frühjahr 2022 soll das kommende "Star Trek"-Spiel für Xbox, Playstation und PC über den Epic Games Store erscheinen.

"Dune: Spice Wars"

Trailer zu "Dune: Spice Wars"

Frank Herberts "Dune"-Universum feiert gerade sein Revival: Auf die Neuverfilmung von Denis Villeneuve folgt nun ein Strategiespiel, das 2022 in den Early Access starten soll. Entwickel twird "Dune: Spice Wars" vom Studio Shiro Games, das vor allem für sein Strategiespiel Northgard bekannt ist.

Das Studio beschreibt "Spice Wars" als Strategiespiel mit 4X-Elementen – also Mechaniken, die Spielen wie "Civilization" entnommen wurden. Spielerinnen und Spieler sollen mehrere Faktionen steuern können, Gameplay-Szenen gibt es bislang aber noch nicht.

"The Expanse: A Telltale Series"

Trailer zu "The Expanse"

Die Sci-Fi-Reihe "The Expanse" ging ebenfalls nicht leer aus: Das wiederbelebte Adventure-Studio Telltale widmet sich der Amazon-Serie, die wiederum auf den Büchern von James S.A. Corey basiert. Hauptfigur ist Camina Drummer, die wie in der Amazon-Serie von Cara Gee gesprochen wird. Das Adventure-Game möchte dabei die Geschichte vor den Ereignissen aus der Amazon-Serie abbilden. Bisher hat Telltale aber kein Release-Datum angekündigt.

"Suicide Squad: Kill the Justice League"

Trailer zu "Suicide Squad: Kill the Justice League"

Rocksteady, der Entwickler der beliebten "Batman Arkham"-Spiele, hat erste Gameplay-Szenen zum kommenden "Kill the Justice League" veröffentlicht. In dem Video kommen diverse Superhelden und -Schurken zum Zug und demonstrieren ihre individuellen Zerstörungsfähigkeiten: Mit dabei sind unter anderem Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark. Die Szenen hinterlassen einen guten Eindruck – das Studio hat sein Handwerk in den sieben Jahren seit dem Release von "Batman: Arkham Knight" offenbar nicht verlernt.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" soll im kommenden Jahr für Playstation 5, Xbox Series X und Windows auf den Markt kommen.

"Wonder Woman"

Trailer zu "Wonder Woman"

Eine weitere DC-Superheldin wird vervideospielt: "Wonder Woman" wird von Monolith Productions entwickelt. Das amerikansiche Studio ist vor allem für seine "Mittelerde"-Spiele bekannt, zuletzt veröffentlichte es "Mittelerde: Schatten des Krieges". Auch "Wonder Woman" wird ein Action-Abenteuer, das in einer offenen Spielwelt in Third-Person-Perspektive gespielt wird.

Sein "Nemesis"-System aus den Mittelerde-Spielen will Monolith ebenfalls für "Wonder Woman" anbieten: Das Studio hat es sich zur Spezialität gemacht, dynamische Geschichten mit diversen Widersachern zu erzählen, denen man im Spielverlauf begegnet. Bossgegner in den Mittelerde-Spielen merken sich Begegnungen mit der Hauptfigur und verhalten sich bei künftigen Auseinandersetzungen entsprechend. Einen Release-Termin für "Wonder Woman" gibt es noch nicht.

"Alan Wake 2"

Trailer zu "Alan Wake 2"

Der neue Teil von "Alan Wake" kommt 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den Epic Games Store. Teil zwei wird ein Survival-Horror-Spiel, sagte Entwickler Remedy bei der Vorstellung Details zum Gameplay gibt es bisher aber nicht. Ambitionen, "Alan Wake" wiederzubeleben, hatte Remedy zuletzt mit dem Remaster des Originalspiels demonstriert.

"Hellblade 2"

Trailer zu "Hellblade 2"

Das zweite "Hellblade"-Spiel wird erneut vom Microsoft-Studio Ninja Theory entwickelt und behandelt ähnliche Themen wie der schwermütige Vorgänger, in dem man die psychisch angeschlagene Kriegerin Senua steuerte. Bei den Game Awards hat Ninja Theory nun erstmals Gameplay-Szenen aus dem zweiten Teil offenbart, die offenbar nahtlos in Zwischensequenzen übergehen. Der reichlich unheimliche Trailer zu "Hellblade 2" dürfte vor allem Fans des eigenwilligen Vorgängers ansprechen, offenbart aber auch massentaugliche Blockbuster-Qualitäten.

"Cuphead: The Delicious Last Course"

Trailer zu "Cuphead: The delicious last Course"

Der Plattformer "Cuphead" gehört zu den kniffligsten und besten Indie-Spielen aller Zeiten. Der ursprünglich für 2019 angekündigte DLC "The Last Course" hat mit dem 30. Juni 2022 nun einen neuen Release-Termin – knapp fünf Jahre, nachdem das Hauptspiel auf den Markt gekommen ist. Den zahlreichen Fans des Kult-Titels dürfte das reichlich egal sein. Zu den Hauptattraktionen des DLCs zählt eine neue spielbare Figur namens Ms. Chalice. Einen Vorgeschmack auf neue, bockschwere Levels und bietet der aktuelle Trailer, der in typischer "Cuphead"-Manier vor Retro-Charme beinahe überquillt.

"Elden Ring"

Kein Gameplay, aber hübsche Render-Szenen: Ein neuer Trailer zu From Softwares "Elden Ring" stimmt auf das Action-Adventure ein, das im kommenden Februar auf den Markt kommen soll. Die Hintergrundgeschichte der Spielwelt von "Elden Ring" wurde gemeinsam von George R.R. Martin und Hidetaka Miyazaki entwickelt.

Trailer zu "Elden Ring"

"The Matrix Awakens"

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss haben gemeinsam mit Epic Games an einer interaktiven Techdemo für die Unreal Engine 5 im "Matrix"-Settings gearbeitet. Die App kann kostenlos für Xbox Series X/S und Playstation 5 heruntergeladen werden und vermittelt einen Eindruck dessen, was die Unreal-Engine auf aktuellen Konsolen leisten kann.

Trailer zu "The Matrix Awakens"

(dahe)